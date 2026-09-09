Controlado el incendio forestal de Polop (Alicante) tras quemar unas 36 hectáreas

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Alicante, 9 sep (EFE).- El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha dado por controlado este miércoles, a las 14:20 horas, el incendio forestal en un bancal de difícil acceso en la partida de Bacorero, en el término de Polop de la Marina (Alicante), según han informado fuentes del organismo.

El Consorcio mantiene la estimación inicial de que el fuego habría afectado a unas 36 hectáreas aproximadamente.

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El incendio se originó poco antes de las doce del mediodía del martes como de vegetación rural montañosa y reclasificado posteriormente como forestal, y fue dado por estabilizado a las 20.30 horas, aunque los bomberos y forestales han trabajado durante las horas nocturnas para disminuir las altas temperaturas y evitar reproducciones.

En estos momentos participan en las labores de extinción siete dotaciones del Consorcio y cuatro de bomberos forestales, mientras que el medio aéreo que intervenía se ha retirado esta mañana. EFE

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