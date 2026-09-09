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Casadó: “Tenemos calidad para hacer una muy buena temporada”

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A Coruña, 9 sep (EFE).- El centrocampista Marc Casadó, que esta temporada jugará cedido en el Deportivo por el FC Barcelona, mostró este miércoles su ambición con vistas al curso liguero 2026-2027, pese a llegar a un recién ascendido a Primera División.

“Como ha dicho el míster (Antonio Hidalgo), el primer objetivo es la salvación, conseguir que este club pueda estar muchos años en Primera. Después, con trabajo, humildad y sacrificio intentaremos sumar los máximos puntos posibles para hacer algo más grande. El equipo está con ganas y creo que tenemos la calidad suficiente para hacer una muy buena temporada”, manifestó.

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En rueda de prensa, reconoció que hace tres años, cuando él militaba en el filial azulgrana y el Dépor acababa de ascender a Segunda División, ya valoró “la opción” de firmar por el conjunto gallego, pero entonces le ofrecieron “la posibilidad de jugar en el primer equipo” y por eso no salió del FC Barcelona.

“Al final no se dio, pero de ese partido en Riazor -en Primera Federación- salí con una imagen del Dépor increíble, por el estadio, por la afición, por cómo se dio el partido. Por eso, cuando me ofrecieron la posibilidad de venir ahora, el recuerdo de aquel partido me empujó a tomar esa decisión”, declaró.

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Durante su comparecencia ante los periodistas, Casadó se acordó del Barcelona porque es el club que le ha "dado todo hasta ahora", pero incidió en que ahora está “centrado” porque en el vestuario tienen “una ambición increíble” por hacer una buena temporada.

“He hablado con el míster y sé lo que me va a pedir y lo que no. Me puedo adaptar a cualquier estilo de juego. Nuestro equipo sabe estar sin balón, pero podemos tener momentos de tenerlo y jugar un buen fútbol. Lo importante es que el equipo sepa sufrir cuando toque y sepa tener el balón cuando toque”, indicó.

Finalmente, el internacional español confesó que este verano ha sido “muy largo” para él por los rumores que lo situaban en diferentes equipos, algunos, puntualizó, eran “totalmente falsos”.

“Como anécdota diré que, estando en Tanzania, la familia me enviaba que había fichado por X equipo y yo sin saber nada, con el teléfono móvil en modo avión”, reveló. EFE

dmg/cmm

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