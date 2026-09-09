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Andalucía pide ayuda al Gobierno para cubrir el 50% de la restauración del fuego de Niebla

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Huelva, 9 sep (EFE).- La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha pedido colaboración al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) para cubrir el 50 % de la restauración ambiental de la superficie afectada por el incendio forestal declarado en Niebla (Huelva) el pasado 6 de agosto.

 Así lo ha anunciado este miércoles la consejera del ramo, Fina Martínez, quien ha precisado que lo ha hecho a través de una carta remitida a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

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Martínez ha explicado, durante su intervención ante la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía, que la petición plantea que el Gobierno de España cubra el 50 % del coste de los trabajos.

La consejera ha defendido la colaboración entre administraciones tanto en la respuesta ante los incendios como en la recuperación posterior de las zonas afectadas.

En este sentido, ha señalado que los trabajos más urgentes estarán dirigidos a reducir la pérdida de suelo y los procesos erosivos que puedan producirse con las precipitaciones: “La mejor respuesta frente al incendio comienza mucho antes de que aparezca el fuego”, ha indicado.

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Durante el último año, ha apuntado, se han certificado 40 actuaciones de selvicultura preventiva por más de 12 millones de euros y se han licitado otros 18 proyectos por 15 millones. Estos últimos actuarán sobre unas 2.650 hectáreas mediante trabajos como podas y clareos.

La recuperación posterior a los incendios ha contado desde 2019 con más de 31,7 millones de euros y ha comprendido actuaciones sobre más de 66.000 hectáreas.

Un total de 27 proyectos de colaboración público-privada trabaja, además, sobre otras 2.500 hectáreas con la plantación de 1,5 millones de árboles: "Los montes públicos andaluces suman ya tres millones de árboles plantados", ha precisado.

Por otro lado, se ha referido al Acuerdo por Doñana entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, destacando que ha movilizado, dentro de las actuaciones correspondientes a la Administración autonómica, 877 millones de euros hasta julio de 2026.

Esta cantidad supera en unos 148 millones el compromiso económico inicial, fijado en 728 millones. La ejecución acumulada alcanza los 473 millones, equivalente al 65 % de ese compromiso.

Las bases reguladoras de las ayudas propias y complementarias de la Junta para la renaturalización de Doñana ya están aprobadas. La convocatoria estará dotada inicialmente con ocho millones de euros y contempla hasta 20.000 euros por hectárea para acompañar a los agricultores durante este proceso y favorecer su viabilidad económica.

La puesta en marcha de estas ayudas autonómicas está vinculada a la resolución previa de la convocatoria estatal.

Fina Martínez ha manifestado que la Junta mantiene contacto diario con el ministerio y confía en que las ayudas estatales queden resueltas durante las próximas semanas. EFE

lra/bfv/acm

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