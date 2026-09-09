AFE renueva su colaboración con PUMA hasta 2030

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Madrid, 9 sep (EFE).- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y PUMA han renovado su colaboración hasta el 30 de junio de 2030, de manera que la firma deportiva continuará como patrocinador técnico principal del sindicato.

El acuerdo, firmado en la sede de AFE, mantendrá la campaña de material deportivo, mediante el cual los y las futbolistas podrán acceder a equipamiento de alto rendimiento para afrontar sus entrenamientos y competiciones en las mejores condiciones, según informó el sindicato.

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También contempla el suministro de equipamiento para las Sesiones AFE, que reúnen cada año a futbolistas, cuerpos técnicos y personal auxiliar, así como para los integrantes de la Selección Veteranos AFE, que participa anualmente en encuentros de carácter solidario, social y benéfico.

Los y las afiliadas de AFE mantendrán condiciones preferentes para la adquisición de productos de PUMA y la colaboración se extenderá al ámbito formativo, con la dotación de material deportivo de la misma para las Escuelas de Fútbol AFE en sus sedes de Madrid, Córdoba y Murcia. EFE

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