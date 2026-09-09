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83-54. España se estrena con una plácida victoria ante Colombia

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Redacción deportes, 9 sep (EFE).- La selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas se estrenó este miércoles en el Mundial de Ottawa (Canadá) con una victoria frente a Colombia (83-54), en un partido el que destacó Manu Lorenzo con 22 puntos.

El combinado español, dirigido por Abraham Carrión y vigente campeón de Europa, tuvo un estreno placentero ante Colombia, que desde el principio se vio por debajo en el marcador sin encontrar la forma de hacer daño a su rival.

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Los doce puntos de ventaja en el primer cuarto fueron veintiuno al descanso, una renta insalvable para el equipo de Fredy Velasquez, que tuvo en Jhon Hernández, con 20 puntos, a su mejor jugador.

En España participaron todos los jugadores siendo Manu Lorenzo el máximo anotador con 22 puntos y Lalo Prieto, con diez rebotes, otro de los más destacados.

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Ficha técnica:

83 - España (19+22+14+28): Oscar Onrubia (17), Manu Lorenzo (22), 'Pincho' Ortega (14), Lalo Prieto (11) y Luis Cristen (4) -quinteto inicial- Julio Vilas, Pablo Zarzuela, Biel Carbó, Paco García Quiles (3), Pablo Poyato (6), Adrián García Ingelmo (4) y Alexis Ruiz (2).

54 - Colombia (7+13+19+15): Luis Angulo (6), Federico López (6), Jairo Lázaro (2), Juan Escobar (6) y Jhon Hernández (20) -quinteto inicial- Jhan Carlos Quintero, Daniel Díaz (2), Oscar Restrepo, Sebastián Peña, Julian López (2), Rodrigo Pérez (6) y Joymar Granados (4). EFE

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