2-2. El Atlético iguala un 2-0 en contra

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Redacción deportes, 9 sep (EFE).- El Atlético de Madrid reaccionó a tiempo en la primera jornada de la Liga de Campeones juvenil, se sobrepuso a la efectividad del Liverpool e igualó un 2-0 en contra en la segunda parte con los goles de Joel Sánchez y Lis-Zielinski, el último de ellos en el minuto 90.

Inicialmente dominador el equipo madrileño, el gol del Liverpool demostró la pegada del conjunto local, poderoso a balón parado, como confirmó el perfecto cabezazo de Mor Talla Ndiaye, rematador en el primer palo. Era el minuto 27. Necesitaba remontar el Atlético, al que se le complicó aún más el encuentro.

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Antes del descanso, con un control y un remate certero con la izquierda de Josh Sonni-Lambi fue aún más allá la ventaja del conjunto inglés, hasta el 2-0, con el que acabó la primera parte. Fue una cuestión de efectividad, diferencial en el marcador.

Pero lo equilibró el Atlético en el segundo tiempo, con un derechazo a la escuadra de Joel Sánchez, en el minuto 66, y con el rechace que impulso a la red Lis-Zielinski para el 2-2. EFE

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