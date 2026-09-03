Podemos culpa al Gobierno de la crisis de Ceuta por haber dado "el poder" a Marruecos

Guardar

Madrid, 3 sep (EFE).- Podemos ha culpado este jueves al Gobierno de la crisis que vive Ceuta tras la llegada masiva de migrantes del pasado mes de julio, ya que ha asegurado que "dieron el poder a Marruecos de hacer lo que ha hecho", y ha pedido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "transparencia" sobre este asunto.

"Ustedes son los responsables de lo que ha pasado en Ceuta porque ustedes le dieron el poder a Marruecos de hacer lo que ha hecho", ha dicho la líder de Podemos, Ione Belarra, durante la comparecencia de Sánchez en el pleno del Congreso para informar sobre la situación en la ciudad autónoma.

PUBLICIDAD

Belarra le ha preguntado a Sánchez "por qué protege a Marruecos" al estar negando los intereses económicos y geopolíticos del país vecino que, según ha afirmado la líder de Podemos, "están detrás" de lo que ocurrió en Ceuta.

"La gente en este país es mayor de edad y se merece saber la verdad. Por eso le pido, presidente, transparencia. Creo que es el momento de romper relaciones diplomáticas y comerciales con Marruecos hasta que sea una democracia, hasta que sea un país que respete los derechos humanos y se comprometa a no volver a utilizar a su gente como arma arrojadiza", ha añadido.

PUBLICIDAD

Por otro lado, ha vuelto a acusar al Gobierno de una "inacción calculada" en Ceuta que, en su opinión, ha dado "una gasolina inaceptable a la derecha y a la ultraderecha". EFE

(Foto)(Vídeo)(Audio)