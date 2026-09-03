Luis García: "No podemos diferenciar el jugar en casa o fuera"

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Palma, 3 sep (EFE).- El entrenador del Mallorca, Luis García, ha sido contundente a la hora de hablar sobre las expectativas respecto al rendimiento del equipo como visitante y ha dejado claro que no pueden diferenciar "el jugar en casa o fuera".

"El Mallorca tiene que sumar puntos fuera de casa, con una idea de ir a ganar los partidos, queremos mantener la misma versión, en ciertos momentos en Granada lo vimos, pero hay momentos que no se puede. No podemos diferenciar de jugar en casa a fuera, debemos tener una idea similar", ha indicado

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Respecto al partido contra el Eldense, espera un rival que le complique las cosas en su estadio: "Ha competido mucho durante los tres partidos, estuvo a punto de sacar un resultado positivo en un campo complicado, en su casa se hacen muy fuertes".

"Tienen armas para hacerte daño si no estás enchufado, el final de mercado es muy bueno, por lo que será muy difícil y hay que tener mucho respeto por un rival que lleva un año haciendo las cosas muy bien", ha destacado.

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Sobre el cierre del plazo de fichajes de inicio de temporada, García se ha mostrado satisfecho con el club, que "ha trabajado muy bien el mercado, con mucha celeridad".

"Tenemos una plantilla muy competitiva -ha remarcado- y hay muchos futbolistas que pueden ser titulares en cualquier momento. Eso es muy bueno, pero dará quebraderos de cabeza y la gente tendrá que apretar".

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El técnico tendrá que gestionar convocatorias, algo poco visto en los últimos años con la ampliación a 23 jugadores: "Voy a tener que montar una gestoría", ha bromeado.

Sin embargo, el asturiano no ha querido mojarse sobre el nivel a priori del plantel en comparación con sus rivales de la categoría: "No sé si es la mejor, la peor o la intermedia, eso lo decidirá la competición, que es lo único que vale".

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