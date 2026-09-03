Lawson: Quiero volver a ganar títulos con el Baskonia

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Vitoria, 3 sep (EFE).- El nuevo jugador de Kosner Baskonia AJ Lawson indicó este jueves que quiere “volver a ganar títulos” con el equipo vitoriano, después de haber conseguido la Copa del Rey el curso pasado.

El nuevo azulgrana, que llega a la capital vasca con un contrato de dos temporadas, jugará con el dorsal 1 y se mostró “emocionado” por recalar en una entidad como la baskonista.

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“Era la mejor oportunidad, por la cultura de ganar y voy a aportar mi energía tanto en ataque como en defensa”, expuso el alero canadiense con pasaporte de Jamaica, país de nacimiento de su madre.

Sobre las conversaciones con Paolo Galbiati, desveló que el técnico le ha trasladado que tiene que ser “fuerte en defensa” y tiene que utilizar su juego rápido en transición.

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Lawson no conocía las competiciones, pero desde que firmó el contrato ha estudiado las dos competiciones y los equipos y no ocultó sus ganas de comenzar a jugar.

“Tengo que aprender a leer la velocidad del juego pero tengo que ser yo mismo”, dijo el nuevo baskonista, convencido de que tienen “grandes jugadores” y un talento que tienen que explotar. “Lucharé por mi posición”, avisó AJ Lawson, consciente de que la Liga Endesa y la Euroliga son muy importantes.

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“Lo más importante a nivel personal es estar sano y en forma para afrontar ambas ligas”, aseguró.

El jugador estuvo acompañado por el director deportivo del Baskonia, Félix Fernández, que destacó que es un jugador “muy atlético con un gran físico, grandes virtudes y capacidad de tiro” y puso en valor la energía que transmite en la cancha. EFE

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