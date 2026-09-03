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Almeida insiste en que Exteriores está "ocupando ilegalmente" Casa Árabe

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Madrid, 3 sep (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido este jueves en que el Ministerio de Asuntos Exteriores está "ocupando ilegalmente" el edificio de Escuelas Aguirre, sede de Casa Árabe, y le ha conminado a convocar el Consejo Rector de esta institución para poder proceder al desalojo.

El martes venció el plazo para el desalojo de las Escuelas Aguirre ordenado por el Consistorio, pero, según ha explicado el alcalde, solo se puede ejecutar una vez la Comunidad de Madrid se haya retirado del consorcio de Casa Árabe, trámite que debe realizarse en el Consejo Rector.

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"Lo único que tiene que hacer (el Ministerio) es convocarlo", se ha quejado Martínez-Almeida en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha urgido al ministerio que dirige José Manuel Albares a que active el Consejo Rector "mañana mismo".

En este sentido, ha avisado de que el Ayuntamiento de Madrid está estudiando la manera de solicitar "amparo judicial" para obligar al ministerio a convocar el Consejo Rector.

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El alcalde anunció en julio que el ayuntamiento iba a recuperar el edificio al considerar que presenta desperfectos estructurales debidos a una gestión deficiente y falta de conservación.

Por su parte, fuentes de Asuntos Exteriores señalaron a EFE el martes que es "falso" que estén "ocupando" el edificio de Escuelas Aguirre, y afirmaron: "El intento de cierre, así como las declaraciones insidiosas sobre Casa Árabe por parte del alcalde, intentan dañar las relaciones diplomáticas de España con los países árabes, que atraviesan su mejor momento histórico".EFE

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