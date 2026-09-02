Antiviolencia declara de alto riesgo el Valencia-Barcelona y el Barcelona-Feyenoord

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Madrid, 2 sep (EFE).- La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte declaró este miércoles partidos de alto riesgo el de Liga entre el Valencia y el Barcelona, el próximo domingo, día 6, y el que el conjunto culé jugará contra el Feyenoord neerlandés el día 9 correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones.

El Ministerio del Interior informó en un comunicado de la decisión de Antiviolencia sobre ambos encuentros.

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En el caso del estreno del Barcelona en la máxima competición continental de clubes, el órgano ligado a Interior ya declaró partido de alto riesgo el Betis-Feyenoord, de la Liga Europa, disputado el pasado mes de enero.

Además de reforzarse el dispositivo policial, la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de adicionales como la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del encuentro, la delimitación de un espacio seguro para la afición visitante y el control reforzado de los accesos al estadio, recuerda Interior. EFE

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