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Exteriores replica a Almeida que es falso que estén "ocupando" el edificio de Casa Árabe

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Madrid, 1 sep (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores ha calificado de "falso" que estén "ocupando" de manera ilegal el edificio de Casa Árabe, "como de manera insidiosa afirma el alcalde" de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el día en el que vence el plazo para el desalojo de las Escuelas Aguirre ordenado por el Consistorio.

"El intento de cierre, así como las declaraciones insidiosas sobre Casa Árabe por parte del alcalde, intentan dañar las relaciones diplomáticas de España con los países árabes, que atraviesan su mejor momento histórico", han señalado a EFE fuentes de Exteriores, que han insistido en el "perjuicio en términos de imagen internacional que este cierre causaría".

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De esta manera, el Ministerio que dirige José Manuel Albares ha respondido al alcalde, que les ha acusado este martes de mantener una "ocupación ilegal" de Casa Árabe al no convocar su Consejo Rector, paso necesario, según el regidor, para formalizar la salida de la Comunidad de Madrid del organismo y proceder al desalojo del edificio de Escuelas Aguirre, que esta institución ocupa desde hace veinte años.

Un desalojo decretado por el alcalde argumentando el deterioro del inmueble y considerar que los desperfectos estructurales que presentan son debidos a una gestión deficiente y falta de conservación.

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Según Almeida, el Ministerio "se está negando" a convocar el Consejo Rector pese a los requerimientos realizados por el Ayuntamiento, y ha anunciado que el Consistorio estudia emprender "las acciones legales oportunas" para conseguir que se convoque y poder recuperar la posesión del inmueble.

De acuerdo con las explicaciones de Exteriores, el Ayuntamiento solo puede retirar legalmente su contribución al Consorcio (en este caso el edificio), en caso de retirada de otro socio consorciado, que es la Comunidad de Madrid.

Ésta ha anunciado su retirada -ha añadido Exteriores- pero "aún no se ha sustanciado, ni liquidado sus haberes", lo que debe hacerse en el Consejo Rector.

De igual modo, las mismas fuentes han señalado que también es "falso" que desde el Ministerio no se hayan mantenido conversaciones con el alcalde y así detallan que el pasado 27 de julio albares llamó a Martínez Almeida y acordaron seguir dialogando para encontrar una solución.

Y tres días después -han continuado- hubo una serie de reuniones técnicas entre el subsecretario y el director de gabinete de Exteriores y altos responsables del Ayuntamiento para abordar este asunto.

Casa Árabe mantiene este martes cerrado el edificio de las Escuelas Aguirre, en la madrileña calle de Alcalá, mientras sus empleados teletrabajan. EFE

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