Tellado aconseja a Robles dejar el Ministerio porque Sánchez la ha "humillado" al negar información del CNI sobre Ceuta

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha aconsejado este lunes a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que deje el Ministerio después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya vuelto a "humillarla" al descartar información de los Servicios de Inteligencia ante la entrada de más de 70.000 migrantes irregulares los días 30 y 31 de julio. A su entender, la ha dejado como "una mentirosa".

En concreto, el presidente del Gobierno ha subrayado --en una entrevista en la Cadena Ser-- que no hay "ninguna información" que apunte a Marruecos en el origen de la crisis derivada por esa avalancha de migrantes. Además, ha descartado que hubiera información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o los Servicios de Inteligencia que alumbren "alguna duda" sobre la participación de Marruecos en la entrada masiva a la ciudad autónoma.

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Según Tellado, Sánchez "vuelve a humillar a Margarita Robles dejándola como una mentirosa". "Si la ministra quiere conservar un mínimo de dignidad debe abandonar el Ministerio esta misma mañana", ha asegurado.

En un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press, el 'número dos' del PP ha señalado que "la cobardía está reñida con una representación digna" de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia.

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Por su parte, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha respondido a Sánchez que "más de 70.000 personas en 24 horas por una sola puerta no son información suficiente para el responsable de defender la frontera de España". A su entender, está "mal" dejar "tirados a los ceutíes" pero "tomarlos por tontos debería ser delito". "Se sabrá todo", ha aseverado.

También se ha pronunciado sobre esas declaraciones del jefe del Ejecutivo la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien cree que Sánchez "miente". "Siempre", ha enfatizado en un mensaje en la misma red social.

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"PATÉTICO Y COBARDE" CON EL REY

Después de que Sánchez haya anunciado que el Rey, que lleva "reinando más de 20 años", viajará a Ceuta, Muñoz le ha recalcado que Felipe VI "lleva 12 años" y no 20, al tiempo que ha calificado de "patético y cobarde" el mensaje del jefe del Ejecutivo.

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"Cobarde porque se compara con un jefe de Estado que reina pero no Gobierna y por tanto necesita refrendo del Gobierno a sus actos. Cobarde porque el Rey no se puede defender del ataque", ha afirmado, para subrayar que "si el Rey no ha estado en Ceuta es porque Sánchez no ha querido".

También Tellado ha criticado el "bulo" de Sánchez con el Rey porque "no lleva gobernando más de 20 años" sino que "fue proclamado en 2014". "El presunto Torquemada contra el bulo es el primero en propagarlos. Hoy ha puesto a la Corona en el disparadero. No lo vamos a consentir", ha avisado.

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"SE HA TOMADO UN VERANO SABÁTICO"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha reprochado a Sánchez que se haya tomado un mes de vacaciones en plena crisis por Ceuta. "Dice Pedro Sánchez que tiene derecho a trabajar y a descansar. Y por eso se ha tomado un verano sabático", ha exclamado.

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En este sentido, Bendodo ha indicado en 'X' que "los ceutíes también tienen derecho a descansar, a poder salir a la calle y a retomar su vida previa a la avalancha de inmigrantes".