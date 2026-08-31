Sanidad comienza la vacunación en Ceuta con los contactos del caso de varicela ingresado

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Madrid, 31 ago (EFE).- La vacunación en Ceuta se inició la semana pasada con la inmunización de los contactos del caso de varicela que está ingresado, y a lo largo de la semana está previsto que comience la inoculación de las 45.000 dosis que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron ceder a la ciudad autónoma.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha publicado un mensaje en la red social X, donde explica que "la semana pasada iniciamos las vacunaciones y seguimos mejorando las condiciones de salud de las personas migrantes para prevenir enfermedades".

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Fuentes de este departamento han precisado que la semana pasada se vacunó a los contactos del caso de varicela que está ingresado, y que el resto está previsto que se lleve a cabo esta semana.

"Seguimos trabajando en Ceuta en la reubicación de las personas migrantes y la recuperación de la normalidad garantizando los derechos y los servicios públicos de la población ceutí", explica la ministra en su mensaje en la red social.

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Y añade: "La semana pasada iniciamos las vacunaciones y seguimos mejorando las condiciones de salud de las personas migrantes para prevenir enfermedades. Diversificamos la forma de acceso a la atención sanitaria para garantizar que una semana más no hay colapso del sistema sanitario y todo el mundo ve garantizado su derecho a la salud".

Además, agradece a "todos los profesionales sanitarios que están haciendo un esfuerzo en esta situación tan complicada, así como a la población ceutí que está demostrando tanta humanidad como solidaridad en estos momentos".

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En su comparecencia la pasada semana en el Congreso de los Diputados, la ministra recordó que se iba a inmunizar con 45.000 dosis de vacunas de triple vírica, difteria-tétanos, polio y varicela a los migrantes y ceutíes que lo necesiten, gracias a la donación que acordaron las comunidades.

En ese momento informó de que en Ceuta había tres casos de tuberculosis, uno que ya estaba en tratamiento cuando llegó, por tanto, sin capacidad de contagio, además de una tuberculosis cerebral y otra que ya estaba allí antes del 30 de julio, también tratada. Además, se investigan tres casos de varicela, uno vinculado a la operación Paso del Estrecho, y 55 casos de gastroenteritis. EFE

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