Podemos acusa al Gobierno de "inacción calculada" en Ceuta y le pide romper con Marruecos

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Madrid, 31 ago (EFE).- Podemos ha acusado este lunes al Gobierno de "inacción calculada" en Ceuta, tras la llegada masiva de migrantes de finales de julio, y le ha pedido "no arrodillarse ante Marruecos" y romper "todo tipo de relaciones" con el país vecino hasta que "deje de utilizar a las personas como armas arrojadizas".

"Esta lamentable gestión del Gobierno, esta inacción calculada del Gobierno de Sánchez en Ceuta está dando alas, está dando gasolina a la derecha y a la ultraderecha para que continúen sembrando odio y racismo", ha dicho en una rueda de prensa el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que ha vinculado esta "inacción" con la "sumisión" del Ejecutivo a Marruecos.

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Además, ha calificado de "vagas" y "lamentables" las explicaciones que ha dado este lunes sobre Ceuta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; lo ha acusado de "loar" a Marruecos; y ha pedido al Ejecutivo romper "todo tipo de relaciones" con el país vecino hasta que "deje de utilizar a las personas como armas arrojadizas".

"Es incomprensible que el Gobierno de Pedro Sánchez esté sometido a Marruecos. Es lamentable que el Gobierno esté arrodillado ante la dictadura marroquí. La gran pregunta es, ¿qué le debe este Gobierno a Marruecos?, ¿qué le debe Pedro Sánchez a Marruecos?", ha dicho.

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En su opinión, la crisis de Ceuta se podría haber resuelto "en 24 horas" si el Gobierno "se hubiese puesto manos a la obra" y cree que ahora lo conveniente sería trasladar a la península a parte de los migrantes que continúan en la ciudad autónoma porque esta, ha subrayado, "no da abasto". EFE

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