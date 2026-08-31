Pasa a nivel cero el incendio forestal de Zamora y se reabre el tráfico en la N-631

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(Actualiza la MC1007 con la bajada de nivel de riesgo del incendio)

Zamora, 31 ago (EFE).- El tráfico en la carretera N-631 en un tramo de 21 kilómetros entre las localidades zamoranas de San Cebrián de Castro y Tábara se ha reabierto al mejorar la situación del incendio forestal declarado a las 12:43 horas de este lunes y pasar a nivel cero.

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Según han informado a EFE fuentes de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora y de la Junta de Castilla y León, este fuego ha pasado de tener un índice de gravedad potencial (IGR) 2, el más alto que gestiona la autonomía, a cero al desaparecer las causas que motivaron la declaración.

Durante algo más de dos horas, se han movilizado una treintena de medios de extinción, entre ellos, dos técnicos, seis agentes medioambientales, once cuadrillas (seis de ellas helitransportadas), tres autobombas, dos retenes de maquinaria y siete medios aéreos.

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Entre las posibles causas de las llamas, se baraja una rueda de camión que se ha incendiado, sin que el conductor se percatara y condujera varios kilómetros, lo que ha provocado varios focos a lo largo del trayecto.

La afección del incendio a la carretera N-631, que constituye la principal vía de comunicación en la ruta entre el sur de Galicia con Zamora, Salamanca, Extremadura y el oeste de Andalucía, ha obligado a embolsar vehículos en Tábara y desviar el tráfico por la A-66 en sentido Galicia hasta la reapertura de la carretera nacional. EFE

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aff/fsm