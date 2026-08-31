Espana agencias

Los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia afectan ya a más de 12.500 personas

09/08/2026 Varias personas en la zona de llegadas de la T4, a 9 de agosto de 2026, en Madrid (España). El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este domingo la orden del Ministerio de Interior por la que se ha acordado restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia ante "la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central". Estos controles fronterizos comenzaron a aplicarse desde el pasado sábado en los aeropuertos y puertos españoles, tienen carácter aleatorio y durante un período de treinta días naturales, desde las 00:00 horas del pasado 8 de agosto de 2026 y hasta las 24:00 horas del día 7 de septiembre de 2026. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
09/08/2026 Varias personas en la zona de llegadas de la T4, a 9 de agosto de 2026, en Madrid (España). El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este domingo la orden del Ministerio de Interior por la que se ha acordado restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia ante "la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central". Estos controles fronterizos comenzaron a aplicarse desde el pasado sábado en los aeropuertos y puertos españoles, tienen carácter aleatorio y durante un período de treinta días naturales, desde las 00:00 horas del pasado 8 de agosto de 2026 y hasta las 24:00 horas del día 7 de septiembre de 2026. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
Guardar

El número de viajeros procedentes de Italia que han sido identificados en los controles que el Gobierno ordenó en aeropuertos españoles en respuesta a la suspensión de Schengen por parte de este país tras la crisis migratoria que tuvo lugar en Ceuta el pasado 30 de julio supera ya las 12.500 personas, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio del Interior.

En concreto, hasta las 13.00 horas de este lunes, 31 de agosto, la cifra de personas a las que se ha solicitado la documentación a su llegada a España era de 12.885. En total, se han controlado 1.111 vuelos y 1.885 agentes han participado en esta tarea.

PUBLICIDAD

Desde el domingo, han superado este trámite 548 pasajeros, de los cuales la mayoría (294) han llegado en ocho aviones al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. En el aeropuerto de El Prat (Barcelona) se han tenido que identificar otros 103 nacionales de terceros países de seis vuelos distintos.

Lo mismo ha pasado en el aeropuerto de Bilbao, con cuatro personas de 10 vuelos controlados y en Alicante se han aplicado controles a 28 nacionales de terceros países que han llegado en cinco vuelos; y en Valencia, a 31 pasajeros de un mismo vuelo.

PUBLICIDAD

De los aeropuertos de las Islas Baleares, el que mayor número de identificaciones ha registrado ha sido el de Mallorca, donde se han visto afectados 15 pasajeros de dos vuelos; mientras que en Ibiza se han visto afectados tres pasajeros de un vuelo registrados. En Menorca no se han registrado pasajeros de terceros países en los tres vuelos llegados a la isla.

En Canarias, el reparto es el siguiente: 30, de siete vuelos, en el de Tenerife Sur; tres identificaciones en el aeropuerto de Lanzarote de dos vuelos; y ninguno en Fuerteventura de un vuelo. Por el contrario, en Gran Canaria se identificó a 12 personas de dos vuelos llegados a la isla.

Estos controles fronterizos se instauraron el pasado 8 de agosto por un plazo inicial de un mes y se prolongarán otros 15 días, según ha informado el Ministerio del Interior, después de que el Gobierno de Italia haya adoptado este lunes una ampliación por este mismo plazo de tiempo de la suspensión del acuerdo de Schengen de libre circulación.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Suspendido de empleo y sueldo un médico que se negaba a atender a sus pacientes: acumuló más de 200 quejas

El médico no daba razones para su rechazo a pasar consulta y, cuando lo hacía, trataba a los pacientes de malas maneras

Suspendido de empleo y sueldo un médico que se negaba a atender a sus pacientes: acumuló más de 200 quejas

España encara el final de los fondos europeos con 25.862 millones aún pendientes tras haberse embolsado 78.000 millones

El Gobierno tiene hasta el 30 de septiembre para solicitar el último desembolso del Next Generation

España encara el final de los fondos europeos con 25.862 millones aún pendientes tras haberse embolsado 78.000 millones

La técnica que aprovecha la temperatura del suelo para climatizar una casa durante todo el año

Este sistema conocido como ‘pozo canadiense’ aprovecha un recurso disponible debajo de la propia vivienda sin necesidad de gastar energía

La técnica que aprovecha la temperatura del suelo para climatizar una casa durante todo el año

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Recorre 140 kilómetros antes de darse cuenta de que había dejado “accidentalmente” a su hijo de 10 años en una gasolinera de Aldea del Cano (Cáceres)

El menor viajaba con su padre, un amigo de este y su hermano pequeño de 7 años

Recorre 140 kilómetros antes de darse cuenta de que había dejado “accidentalmente” a su hijo de 10 años en una gasolinera de Aldea del Cano (Cáceres)
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Israel tacha de “mentira descarada” las declaraciones de Sánchez sobre su implicación en la crisis de Ceuta

Así están las encuestas: la crisis en Ceuta hunde en bloque al Gobierno y catapulta a Vox

Italia prorroga dos semanas la suspensión del acuerdo Schengen con España y Madrid responde: los mantendrá hasta el 21 de septiembre

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

ECONOMÍA

España encara el final de los fondos europeos con 25.862 millones aún pendientes tras haberse embolsado 78.000 millones

España encara el final de los fondos europeos con 25.862 millones aún pendientes tras haberse embolsado 78.000 millones

El precio del diésel baja a partir de mañana: el Gobierno cuadruplica su rebaja y pasa de 5 a 20 céntimos por litro

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La factura oculta de la vuelta al cole: las extraescolares y las clases particulares pueden sumar más de 1.000 euros por hijo

El euríbor da otro susto a los hipotecados: cierra agosto con un máximo anual del 2,95% y las cuotas subirán 940 euros de media al año

DEPORTES

Quién es Malick Yalcouyé, el futbolista que se ha hecho viral por su apariencia viejoven: de sus inicios en Costa de Marfil a ganarse el puesto en el Brighton

Quién es Malick Yalcouyé, el futbolista que se ha hecho viral por su apariencia viejoven: de sus inicios en Costa de Marfil a ganarse el puesto en el Brighton

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid