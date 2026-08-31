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La ministra de Infancia ve "imprescindible" acoger a los menores de Ceuta en la Península

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Madrid, 31 ago (EFE).- La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha considerado este lunes "imprescindible" acoger en la Península a los menores migrantes que se encuentran en Ceuta para "destensionar" la situación de crisis de la ciudad autónoma y "garantizar los cuidados".

En una comparecencia en la Comisión de Infancia y Juventud del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la crisis migratoria en Ceuta y la acogida de menores, Rego también ha informado de que las 500 niñas migrantes "están a la espera de que el presidente de Ceuta dé su consentimiento" para el traslado a pequeños centros de la Península distribuidos en distintas partes del país.

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Rego ha subrayado que otra posibilidad son los acuerdos bilaterales de cooperación entre comunidades porque la tutela de los niños no acompañados es competencia de las autonomías "que puede acordar bilateralmente una acogida urgente, sin esperar otros procedimientos", y una tercera opción, la acogida familiar por la que se han pronunciado muchas familias. EFE

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