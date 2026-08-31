Espana agencias

La Guardia Civil detiene a dos patrones de una narcolancha con 59 inmigrantes en Cartagena

Guardar

(Actualiza la NA1044 con más información)

Murcia, 31 ago (EFE).- Un total de 59 inmigrantes irregulares desembarcaron este lunes en Calblanque de una potente embarcación semirrígida con cuatro motores procedente de Argelia, cuyos dos patrones fueron detenidos posteriormente por la Guardia Civil a 12 millas al sureste de Monte de las Cenizas (Cartagena).

PUBLICIDAD

Los inmigrantes han sido interceptados por patrullas desplegadas en la zona tras desembarcar de la embarcación, que fue localizada, posteriormente, por agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil cuando navegaba a 12 millas al sureste de Monte de las Cenizas.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha informado de la operación y ha destacado la potencia de la embarcación intervenida, que, según ha señalado, evidencia la complejidad del reto al que se enfrenta la Guardia Civil en la lucha contra las mafias dedicadas al tráfico de personas.

PUBLICIDAD

La actuación se ha realizado con la embarcación semirrígida S-40, que entró en funcionamiento el pasado viernes y a la que se incorporaron motores más potentes como parte de los refuerzos materiales desplegados en los últimos días.

Esta misma embarcación de la Guardia Civil ha interceptado además durante la noche del domingo en alta mar otra embarcación con diez inmigrantes irregulares, que fueron trasladados a Cartagena, reconocidos por Cruz Roja y entregados a la Policía Nacional. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Pedro Sánchez promete que el rey visitará Ceuta, pero la última vez que Casa Real estuvo allí Marruecos lo vio como una provocación diplomática y un acto “lamentable”

El presidente del Gobierno ha recordado que la última vez que un monarca acudió a ambas ciudades fue en 2007, con Juan Carlos I y Sofía

Pedro Sánchez promete que el rey visitará Ceuta, pero la última vez que Casa Real estuvo allí Marruecos lo vio como una provocación diplomática y un acto “lamentable”

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 31 de agosto al 4 de septiembre: Carlo se arrodilla ante María Fernández

La petición de matrimonio de Carlo revolucionará La Promesa, mientras Samuel afronta con dolor la boda de María y Pía prepara una confesión que puede cambiarlo todo

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 31 de agosto al 4 de septiembre: Carlo se arrodilla ante María Fernández

Ester Expósito y Mbappé avanzan viento en popa: la actriz se convierte en su mejor apoyo en el último partido del Real Madrid

Las cámaras captaron la euforia de la madrileña al dedicarle su pareja el gol

Ester Expósito y Mbappé avanzan viento en popa: la actriz se convierte en su mejor apoyo en el último partido del Real Madrid

Denuncian en redes a un grupo de turistas por dar cerveza a unas cabras en Mallorca: “Los animales no están para nuestro entretenimiento”

Las imágenes difundidas muestran a cuatro jóvenes ofreciendo de beber alcohol a unas cabras

Denuncian en redes a un grupo de turistas por dar cerveza a unas cabras en Mallorca: “Los animales no están para nuestro entretenimiento”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

La DGT cambia su normativa este 1 de octubre: cuáles son los cambios más importantes y cómo afectarán a los conductores y motoristas

Pedro Sánchez empieza el curso político con otra semana decisiva para la supervivencia de su Gobierno: presionado por sus socios, la oposición y la tensión en Ceuta

El Gobierno pagará 23,7 millones para revisar las presas y embalses gestionados por privados: “Su vida útil se está agotando”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La factura oculta de la vuelta al cole: las extraescolares y las clases particulares pueden sumar más de 1.000 euros por hijo

El euríbor da otro susto a los hipotecados: cierra agosto con un máximo anual del 2,95% y las cuotas subirán 940 euros de media al año

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

DEPORTES

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”