La Guardia Civil detiene a dos patrones de una narcolancha con 59 inmigrantes en Cartagena

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(Actualiza la NA1044 con más información)

Murcia, 31 ago (EFE).- Un total de 59 inmigrantes irregulares desembarcaron este lunes en Calblanque de una potente embarcación semirrígida con cuatro motores procedente de Argelia, cuyos dos patrones fueron detenidos posteriormente por la Guardia Civil a 12 millas al sureste de Monte de las Cenizas (Cartagena).

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Los inmigrantes han sido interceptados por patrullas desplegadas en la zona tras desembarcar de la embarcación, que fue localizada, posteriormente, por agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil cuando navegaba a 12 millas al sureste de Monte de las Cenizas.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha informado de la operación y ha destacado la potencia de la embarcación intervenida, que, según ha señalado, evidencia la complejidad del reto al que se enfrenta la Guardia Civil en la lucha contra las mafias dedicadas al tráfico de personas.

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La actuación se ha realizado con la embarcación semirrígida S-40, que entró en funcionamiento el pasado viernes y a la que se incorporaron motores más potentes como parte de los refuerzos materiales desplegados en los últimos días.

Esta misma embarcación de la Guardia Civil ha interceptado además durante la noche del domingo en alta mar otra embarcación con diez inmigrantes irregulares, que fueron trasladados a Cartagena, reconocidos por Cruz Roja y entregados a la Policía Nacional. EFE

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