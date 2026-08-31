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Investigadas 3 personas por 85 delitos de estafa en venta de entradas falsas a conciertos

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Ciudad Real, 31 ago (EFE).- La Guardia Civil ha identificado e investigado a tres personas como presuntas autoras de 85 delitos de estafa mediante la venta fraudulenta de entradas para conciertos, además de un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal, en el marco de la operación 'Estramayor'.

La investigación se inició a finales de 2025 a raíz de una denuncia presentada en el puesto de la Guardia Civil de Castellar de Santiago (Ciudad Real), en la que una persona comunicaba haber sido víctima de una estafa tras adquirir unas entradas para un concierto que iba a celebrarse en la provincia, ha informado este lunes el Instituto Armado en un comunicado.

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A partir de esta denuncia, los agentes comenzaron a analizar el procedimiento utilizado por los presuntos estafadores y detectaron que el grupo captaba a sus víctimas, principalmente, a través de las redes sociales, donde localizaba a personas interesadas en comprar entradas para conciertos que estaban agotadas.

Los investigados utilizaban perfiles y anuncios falsos en internet para hacerse pasar por particulares, contactaban con los potenciales compradores y simulaban disponer de las entradas, que en realidad no existían o no estaban disponibles.

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Una vez acordado el precio, solicitaban el pago mediante Bizum u otros sistemas de transferencia electrónica y utilizaban numerosas cuentas bancarias para recibir el dinero y dificultar el rastreo de los fondos.

Tras recibir el pago, dejaban de responder a las víctimas, bloqueaban los perfiles empleados para contactar con ellas o utilizaban distintas excusas para justificar el retraso en la entrega de las entradas.

Una de las personas investigadas se encargaba presuntamente de crear los perfiles falsos en distintas redes sociales, mientras que los otros integrantes abrían numerosas cuentas bancarias para recibir y mover posteriormente el dinero.

Los fondos eran transferidos entre diferentes cuentas o utilizados en casas de apuestas en línea mediante operaciones destinadas a dificultar el seguimiento del dinero y localizar su destino final.

El análisis de las denuncias y de la trazabilidad del dinero permitió a los investigadores establecer conexiones entre diferentes operaciones fraudulentas y localizar elementos coincidentes, entre ellos, números de teléfono, perfiles de redes sociales, cuentas bancarias y sistemas de pago.

La Guardia Civil ha podido relacionar con este grupo 85 delitos cometidos en distintos puntos de España, en una investigación desarrollada en colaboración con otros cuerpos policiales, entre ellos la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra.

Según el Instituto Armado, este tipo de estafa está experimentando un incremento, especialmente durante el verano, coincidiendo con la celebración de conciertos y festivales y con el aumento de la demanda.

Las diligencias correspondientes han sido remitidas al Tribunal de Instancia de la Sección Civil y de Instrucción de Valdepeñas (Ciudad Real). EFE

abc/msm/mcm

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