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España ha controlado ya a 12.885 viajeros de terceros países procedentes de Italia

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Madrid, 31 ago (EFE).- España ha controlado 1.111 vuelos y a 12.885 viajeros de terceros países procedentes de Italia desde el pasado 8 de agosto, cuando se establecieron estos controles como respuesta a la decisión de Giorgia Meloni de suspender el acuerdo Schengen con España ante la crisis migratoria de Ceuta.

Interior ha tomado la decisión de extender estos controles otros quince días a partir del 8 de septiembre, después de que el Ejecutivo italiano que preside Giorgia Meloni haya acordado este lunes también una prórroga de 15 días de esta medida que tomó por "seguridad nacional" a raíz de las entradas masivas de personas migrantes a Ceuta el pasado 30 de julio.

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Según los datos de Interior, desde que el pasado 8 de agosto se establecieron controles a viajeros procedentes de Italia y hasta las 13:00 horas de este lunes, España ha controlado a 12.885 viajeros de 1.111 vuelos llegados a aeropuertos de todo el país, en una medida que ha requerido de 1.788 funcionarios.

Así, los últimos controles realizados han sido en ocho vuelos en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas, siete en Tenerife, seis en El Prat, en Barcelona, dos en Málaga, cinco en Alicante, cuatro en Bilbao, dos en Mallorca, tres en Menorca y otros tres en Lanzarote, además de otros vuelos en Ibiza o Gran Canaria.

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Las comprobaciones, que son aleatorias, se realizan sobre pasajeros de vuelos procedentes de Italia y se centran en ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea. EFE

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