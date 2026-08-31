Eslovaquia se suma a Las Palmas como segunda sede del Europeo femenino de voleibol de 2028

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Redacción deportes, 31 ago (EFE).- La Confederación Europea de Voleibol (CEV) anunció este martes que Eslovaquia será la segunda sede de la fase de grupos del Campeonato de Europa de voleibol femenino que se disputará en 2028, después de que ya se hiciera oficial la designación de Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes de julio.

En línea con las últimas ediciones del campeonato continental, serán cuatro los países que lo organicen, a expensas de que la CEV desvele los dos que faltan, informó este organismo en su web.

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La CEV no ha concretado aún dónde se jugará la fase final de la 35 edición del Europeo femenino, en el que participarán 24 selecciones repartidas en cuatro grupos de seis equipos, y se ha limitado a señalar que Las Palmas y Bratislava albergarán partidos de la primera fase.

Eslovaquia ya fue sede del Europeo femenino en 2019 junto con Turquía, Polonia y Hungría. EFE