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El universo de Nino Bravo atraviesa 'Libre', una comedia romántica de superación y ternura

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Blanca Escribano

Alfafar (Valencia), 31 ago (EFE).- Lejos de ser un 'biopic' o un documental sobre uno de los grandes iconos de la música española, como podría parecer a simple vista, la comedia romántica 'Libre' homenajeará al cantante valenciano Nino Bravo (1944-1973) desde la superación, la ternura y la lucha contra los miedos e inseguridades a la que cualquier persona podría enfrentarse.

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"Es una película contra lo normativo y contra el deber de ser de una manera particular, una película que anima a cada uno a gozarse la vida siendo lo que es", asegura en una entrevista con EFE, durante el rodaje en Alfafar (Valencia), Alberto San Juan, el actor que da vida a Nino Bravo, el "ángel de la guarda" del protagonista que se le aparece como una especie de amigo invisible.

Un homenaje contemporáneo

Dirigida por David Serrano y producida por Kiko Martínez (Nadie es Perfecto) y Cristóbal García (La Terraza Films), 'Libre' cuenta la historia de Nino Torrent (Jan Serra), un joven de 25 años inadaptado en busca de su lugar en el mundo que se encuentra con Clemen (Lina de Sol), ambos unidos irremediablemente por la música y, especialmente, por Nino Bravo.

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"Yo recuerdo mucho ese momento del paso de la adolescencia a convertirme en un adulto y tener que encontrar bien mi identidad, mi lugar en el mundo y todas esas revelaciones vitales que tenía. Hay algo bonito de recordar eso y ver que ya no estoy ahí", confiesa Serra, actor que interpreta al protagonista.

La idea de hacer este homenaje a Nino Bravo surgió de manera casi paralela entre los dos productores, amigos desde hace años, que decidieron buscar el "qué, cómo y con quién" del proyecto, junto al guionista Joaquín Oristrell, para acercar su legado desde una historia contemporánea, con conflictos y personajes actuales.

La música en el ADN

Para los productores, el "'match' perfecto" para desarrollar el proyecto llegó con Serrano, un director que "tiene la música en las venas y en su ADN" y que no dudó ni un segundo en aceptar la propuesta, que vio como "una oportunidad maravillosa". "Soy muy fan de Nino Bravo", admite.

San Juan, quien también se declara como fan del artista y lo describe como "un cantante excepcional", reconoce que, en su preparación del personaje, se ha podido "desentender por completo" de Nino Bravo al tratarse de una figura ficticia, a excepción del aspecto y de sus canciones, a pesar de sus dotes musicales "muy de estar por casa".

Para el director de 'Voy a pasármelo bien' o 'Días de fútbol', la música es el elemento narrativo y el punto de unión perfecto entre los dos personajes protagonistas, que se enamoran el uno del otro escuchando a Nino Bravo y cantándolo.

"Es increíble poder interpretar sus canciones. De pronto se han juntado mis pasiones, que es la música y esta que estoy descubriendo ahora, que es actuar", reconoce Lina de Sol.

Homenajear a una figura tan querida y reconocible como Nino Bravo es algo que los dos productores afrontan con vértigo y con una presión especial -incluso doble en el caso de Martínez, al ser valenciano- ya que intuyen que muchas personas verán la película esperando un 'biopic' o documental del cantante.

Además, cuentan con la tranquilidad de tener "la ilusión" y el visto bueno de las dos hijas de Nino Bravo, que han vivido el proceso creativo de 'Libre' y que se han vuelto "fans" de este proyecto, según Martínez.

El rodaje continuará en València, Madrid y Málaga hasta ver la luz en 2027. EFE

(foto) (vídeo)

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