Espana agencias

El último encierro de San Sebastián de los Reyes, con 1.600 corredores, deja seis heridos

Guardar

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 31 ago (EFE).- El octavo y último encierro de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, conocida como 'la Pamplona chica', ha contado este lunes con 1.600 corredores y ha registrado seis heridos, cinco de ellos leves y uno que ha sido trasladado al hospital de campaña de la plaza por una contusión fuerte en la cadera.

La carrera, con toros de la ganadería Montealto, ha durado 1:44 minutos hasta la plaza de toros, 1:58 minutos hasta la entrada en corrales y ha tenido una velocidad media de 28,1 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

Así lo ha detallado el jefe de Protección Civil, Pedro Martínez, al término de la carrera, cuando ha especificado que todos los heridos han sido por caídas, incluido el de la contusión fuerte en la cadera, en la calle Real, que está siendo evaluado en el hospital de la plaza de toros para ver si necesita ser evacuado al Infanta Sofía.

Por su parte, el concejal de Festejos, Carlos Bolarín, ha ensalzado que el último encierro de estas fiestas haya estado protagonizado por novillos de la ganadería Montealto, triunfadora en la feria de San Isidro y cuyo ganadero es de San Sebastián de los Reyes.

PUBLICIDAD

También ha puesto en valor que los astados “han dado un juego muy trepidante”, especialmente a partir de la mitad del encierro, cuando la manada “se ha ido templando” y separando, dejando “carreras increíbles” de algunos corredores.

El concejal ha hecho balance de este ciclo de encierros y de fiestas, con un total de siete carreras diurnas y una nocturna, y ha aplaudido que “ha sido todo un éxito”, con aforos completos y conciertos “únicos” que “van a quedar ahí para la historia de San Sebastián de los Reyes”. EFE

1011365

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Conchita, abuela cocinera: “La clave para hacer una tortilla de patatas bien alta y que no se pegue es echar un poquito de aceite por las paredes en la sartén”

La cocinera de 83 años desvela sus trucos para bordar este clásico de la gastronomía española

Conchita, abuela cocinera: “La clave para hacer una tortilla de patatas bien alta y que no se pegue es echar un poquito de aceite por las paredes en la sartén”

La receta del abuelo de almejas a la marinera con cava: “Esta salsa no puede quedarse en el plato”

El chef Rafael Antonio, popular en redes sociales como @rafuel55, muestra cómo hacer un plato tradicional para mojar pan

La receta del abuelo de almejas a la marinera con cava: “Esta salsa no puede quedarse en el plato”

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

El verano cierra con más de 5.200 muertes por calor, la cifra más alta desde que hay registros

El sistema MoMo calcula un exceso de más de 8.000 muertes desde el 15 de mayo, la mayoría debido a las altas temperaturas

El verano cierra con más de 5.200 muertes por calor, la cifra más alta desde que hay registros

Avances en el nuevo tratamiento contra el cáncer de páncreas: logran reducir el tamaño de los tumores en siete pacientes y eliminar la metástasis en uno

La terapia experimental ha mostrado resultados esperanzadores en los 11 pacientes que participaron en el ensayo

Avances en el nuevo tratamiento contra el cáncer de páncreas: logran reducir el tamaño de los tumores en siete pacientes y eliminar la metástasis en uno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

La DGT cambia su normativa este 1 de octubre: cuáles son los cambios más importantes y cómo afectarán a los conductores y motoristas

Pedro Sánchez empieza el curso político con otra semana decisiva para la supervivencia de su Gobierno: presionado por sus socios, la oposición y la tensión en Ceuta

El Gobierno pagará 23,7 millones para revisar las presas y embalses gestionados por privados: “Su vida útil se está agotando”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La factura oculta de la vuelta al cole: las extraescolares y las clases particulares pueden sumar más de 1.000 euros por hijo

El euríbor da otro susto a los hipotecados: cierra agosto con un máximo anual del 2,95% y las cuotas subirán 940 euros de media al año

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

DEPORTES

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”