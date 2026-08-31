El último encierro de San Sebastián de los Reyes, con 1.600 corredores, deja seis heridos

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San Sebastián de los Reyes (Madrid), 31 ago (EFE).- El octavo y último encierro de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, conocida como 'la Pamplona chica', ha contado este lunes con 1.600 corredores y ha registrado seis heridos, cinco de ellos leves y uno que ha sido trasladado al hospital de campaña de la plaza por una contusión fuerte en la cadera.

La carrera, con toros de la ganadería Montealto, ha durado 1:44 minutos hasta la plaza de toros, 1:58 minutos hasta la entrada en corrales y ha tenido una velocidad media de 28,1 kilómetros por hora.

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Así lo ha detallado el jefe de Protección Civil, Pedro Martínez, al término de la carrera, cuando ha especificado que todos los heridos han sido por caídas, incluido el de la contusión fuerte en la cadera, en la calle Real, que está siendo evaluado en el hospital de la plaza de toros para ver si necesita ser evacuado al Infanta Sofía.

Por su parte, el concejal de Festejos, Carlos Bolarín, ha ensalzado que el último encierro de estas fiestas haya estado protagonizado por novillos de la ganadería Montealto, triunfadora en la feria de San Isidro y cuyo ganadero es de San Sebastián de los Reyes.

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También ha puesto en valor que los astados “han dado un juego muy trepidante”, especialmente a partir de la mitad del encierro, cuando la manada “se ha ido templando” y separando, dejando “carreras increíbles” de algunos corredores.

El concejal ha hecho balance de este ciclo de encierros y de fiestas, con un total de siete carreras diurnas y una nocturna, y ha aplaudido que “ha sido todo un éxito”, con aforos completos y conciertos “únicos” que “van a quedar ahí para la historia de San Sebastián de los Reyes”. EFE

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