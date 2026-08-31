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El PP pide al PSOE que "rectifique" y apoye las concentraciones en defensa de Ceuta del 2 de septiembre

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El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha señalado que el Partido Popular apoyará este 2 de septiembre las concentraciones convocadas en toda España en defensa de Ceuta y ha reprochado al PSOE que trate de "sabotearlas" al tildarlas de "partidistas". A su entender, el Partido Socialista "está a tiempo" y le ha pedido "solemnemente que rectifique".

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, Sémper ha confirmado que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a la concentración convocada en Madrid en la plaza de Cibeles y lo hará después de visitar Ceuta por tercera vez desde que se produjo la entrada masiva de migrantes irregulares a finales de julio.

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Sémper ha asegurado que "lamentablemente" el PSOE trata de "sabotear" esas concentraciones "tildándolas de partidistas". "¿Qué le está pasando a la izquierda a este país? ¿Cómo hemos llegado a este extremo? ¿Por qué se llama a no participar en estas convocatorias de apoyo a más de 80.000 compatriotas que lo están pasando mal?", se ha preguntado.

El dirigente del PP ha emplazado al PSOE a invitar a sus cargos públicos, votantes y simpatizantes a participar en esas concentraciones de "apoyo y solidaridad" con Ceuta. "¿Dónde ha quedado la empatía de cierta izquierda española? Lamentablemente, la respuesta que nosotros tenemos es que la solidaridad de cierta izquierda española está sometida al egoísmo del presidente del Gobierno", ha señalado.

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EL PSOE ESTÁ "A TIEMPO"

Sin embargo, Sémper ha dicho que el PSOE está "a tiempo" y le ha pedido que "rectifique" antes del miércoles acudiendo a esas concentraciones "por encima de sus siglas" en defensa de la integridad territorial" y en "apoyo y solidaridad con los ceutíes".

"Le pedimos al PSOE que supere su carné de partido y decida unirse al resto de formaciones políticas y a ciudadanos en defensa de Ceuta", ha afirmado, para añadir que esa convocatoria tiene como objetivo mostrar "compromiso con Ceuta" y evidenciar "la vocación de la inmensa mayoría de los españoles de defender las fronteras con intensidad".

"A Ceuta se la tiene que llenar de solidaridad y determinación de toda España, porque Ceuta no es una plaza negociable y no es un territorio de segunda. Ceuta es una ciudad española, los ceutíes merecen ser tratados como ciudadanos de primera", ha finalizado.

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EuropaPress

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