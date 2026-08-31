El Elche cede a John Chetauya al Mallorca con opción de compra

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Elche (Alicante), 31 ago (EFE).- El Elche ha alcanzado un acuerdo con el Mallorca para la cesión hasta final de temporada del centrocampista murciano John Chetauya, que incluye una opción de compra al término del préstamo, según informó este lunes la entidad ilicitana.

Chetauya, que llegó al Elche en la temporada 2020-2021, pone fin temporalmente a su etapa en el conjunto ilicitano, en el que ha disputado más de 90 partidos y ha ido ganando protagonismo con el paso de las temporadas.

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El futbolista murciano, que aún no había debutado en el presente campeonato, fue uno de los integrantes de la plantilla que logró el ascenso a Primera División en la temporada 2024-2025.

El jugador, que no entraba en los planes del actual cuerpo técnico, tuvo cierto protagonismo a pesar de las lesiones con Sebastián Beccacece y con Eder Sarabia, quienes utilizaron al futbolista como central, lateral o medio centro defensivo. EFE

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