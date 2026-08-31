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El comandante militar de Valladolid tomará el mando de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión

31/08/2026 El comandante militar de Valladolid tomará el mando de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión. El Boletín Oficial de Defensa (BOD) ha publicado este lunes la orden por la que se nombra al General de Brigada de Infantería Juan Carlos Moreno Arenas como nuevo Jefe de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión. La medida, oficializada a propuesta del Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME) y rubricada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, se hará efectiva a partir de este martes, 1 de septiembre. POLITICA CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA VALLADOLID SOCIEDAD MINISTERIO DE DEFENSA
31/08/2026 El comandante militar de Valladolid tomará el mando de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión. El Boletín Oficial de Defensa (BOD) ha publicado este lunes la orden por la que se nombra al General de Brigada de Infantería Juan Carlos Moreno Arenas como nuevo Jefe de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión. La medida, oficializada a propuesta del Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME) y rubricada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, se hará efectiva a partir de este martes, 1 de septiembre. POLITICA CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA VALLADOLID SOCIEDAD MINISTERIO DE DEFENSA
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El Boletín Oficial de Defensa (BOD) ha publicado este lunes la orden por la que se nombra al General de Brigada de Infantería Juan Carlos Moreno Arenas como nuevo Jefe de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión. La medida, oficializada a propuesta del Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME) y rubricada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, se hará efectiva a partir de este martes, 1 de septiembre.

Hasta la fecha, Moreno Arenas ha ejercido como general jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército (Noroeste) y comandante militar de Valladolid y Palencia. En el marco de esta responsabilidad institucional, se ha consolidado como una de las autoridades más destacadas de ambas provincias tras participar en numerosos actos sociales y mantener una estrecha relación con los representantes del ámbito público.

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El relevo en la Cuarta Subinspección General del Ejército (Noroeste) y en la Comandancia Militar de Valladolid y Palencia ha recaído en el General de Brigada de Infantería Vicente Martínez Ribera. Martínez Ribera ha desempeñado hasta el momento la responsabilidad de director de la Academia de Aviación del Ejército de Tierra (ACAVIET).

Con la asunción de esta nueva jefatura, el general Moreno Arenas ha pasado a liderar una de las unidades de mayor relevancia en la estructura de las Fuerzas Armadas. Su designación ha quedado recogida formalmente a través de la Orden 430/12528/26 difundida en la publicación oficial del Ministerio de Defensa.

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