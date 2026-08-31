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El Ayuntamiento de Madrid sigue sin noticias de Casa Árabe en la víspera del desalojo

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Madrid, 31 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid continúa sin tener constancia de que Casa Árabe, vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores, haya convocado a su Consejo Rector para abordar el desalojo del edificio de las Escuelas Aguirre, a un día de que expire el plazo dado por el consistorio para que abandonen el edificio municipal.

"De momento no tenemos ninguna noticia", ha señalado este lunes la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, en declaraciones remitidas a los medios tras recordar que el Consistorio solicitó a finales de julio que se convocara el Consejo Rector para que se adoptasen las medidas oportunas ante el vencimiento del plazo.

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El Ayuntamiento, según ha dicho García Romero, mantiene por ahora el calendario previsto y la fecha límite del 1 de septiembre para que Casa Árabe abandone el inmueble municipal de las Escuelas Aguirre, en la céntrica calle de Alcalá, que ocupa desde hace veinte años.

La polémica sobre Casa Árabe se desató en julio con las quejas del alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, sobre el estado del inmueble, y anunció que el Ayuntamiento iba a recuperar el edificio al considerar que los desperfectos estructurales que presentan son debidos a una gestión deficiente y falta de conservación.

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Los intentos del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por revertir esta medida han sido infructuosos hasta ahora y desde su departamento han argumentado que el Ayuntamiento ha participado a lo largo de todos estos años en la fiscalización y seguimiento de la entidad, firmando sus actas, sin haber cuestionado nunca el uso de las Escuelas Aguirre durante estas dos décadas.

Casa Árabe, que actúa como punto de encuentro entre España y el mundo árabe, es un consorcio integrado por el Ministerio, la AECID, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Córdoba. EFE

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