El alcalde de León (PSOE) asistirá a la marcha por Ceuta promovida por la sociedad civil

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León, 31 ago (EFE).- El alcalde de León, José Antonio Diez, ha anunciado este lunes que acudirá el próximo 2 de septiembre a la concentración convocada por la sociedad civil en apoyo a Ceuta y ha reclamado apartar el debate sobre la crisis migratoria del enfrentamiento partidista para abordarlo desde "la altura de Estado" y los acuerdos entre formaciones políticas.

Diez ha explicado que en torno a la situación que vive la ciudad autónoma existen distintas convocatorias de apoyo, entre ellas una impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que el PSOE tilda de partidista y "contra Sánchez", y otra promovida por colectivos de la sociedad civil, y ha precisado que participará en esta última.

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"Voy a estar allí presente y creo que no hago nada extraño con estar presente y apoyar al pueblo ceutí", ha afirmado el regidor leonés tras la presentación del XXII Curso para Pianistas y Directores de Orquesta de la Fundación Eutherpe.

El alcalde ha considerado que Ceuta atraviesa un momento en el que necesita sentir "claramente el apoyo del pueblo" y ha vinculado también su presencia en la concentración con la defensa de la soberanía nacional.

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En este sentido, ha señalado la importancia de las fronteras y de preservar la integridad territorial del país, una cuestión que, a su juicio, concierne al conjunto de la ciudadanía.

No obstante, Diez ha querido poner igualmente el foco en la dimensión humanitaria de la crisis y ha recordado que las personas que han llegado a la ciudad autónoma cuentan con derechos amparados por las Naciones Unidas y por el derecho internacional.

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El alcalde de León ha defendido que la situación requiere una respuesta institucional alejada de la confrontación política y ha lamentado que algunos partidos intenten obtener "ventajismo político" de una cuestión que afecta al conjunto del Estado.

"Estas son cuestiones de Estado y, por lo tanto, los partidos políticos tienen que estar al nivel y llegar a acuerdos de Estado en esta materia", ha manifestado.

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Asimismo, ha reconocido que pueden existir diferencias de enfoque entre las distintas fuerzas políticas, aunque ha recalcado que los principios básicos sobre los que debe asentarse la respuesta son compartidos y deben situarse por encima de las discrepancias partidistas. EFE

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