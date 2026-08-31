Detenido por darse a la fuga tras embestir mortalmente a un motorista en Barcelona

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Barcelona, 31 ago (EFE).- La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido al conductor de un turismo que se ha dado a la fuga tras embestir mortalmente a un motorista de 38 años cuando estaba parado en la calle Aribau de Barcelona.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, los hechos han ocurrido la mañana de este lunes, cuando el motorista se encontraba detenido en la calle Aribau, en la confluencia con la calle Mallorca, en el distrito del Eixample de Barcelona, y un turismo le ha embestido.

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El motorista ha sido trasladado a un centro hospitalario, donde ha fallecido poco después.

Tras embestir al motorista, el conductor del coche se ha dado a la fuga, aunque una patrulla de los Mossos le ha dado el alto a la altura de la calle Aragó en la confluencia con la calle Bruc.

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Posteriormente, la Guardia Urbana de Barcelona ha detenido al conductor del turismo, que también se ha negado a someterse a las pruebas de alcoholemia.

Ante esta situación, la Urbana atribuye al detenido un delito de homicidio imprudente, uno de abandono del lugar de un accidente, otro de conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas y otro de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia.

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Con esta, son ya once las personas que han muerte este año en accidentes de tráfico en la ciudad de Barcelona. EFE