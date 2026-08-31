Denuncian la construcción de 10.680 piscinas en Mallorca en nueve años, el 30 % en rústico

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Palma, 31 ago (EFE).- La organización conservacionista Terraferida ha denunciado este lunes la construcción masiva de piscinas en Mallorca, con 10.680 nuevas entre 2015 y 2024, de las que un 30 % se han construido en suelo rústico, y ha pedido que se prohíba por completo la concesión de licencias para construir más.

La cifra supone "una media de 1.186 al año, 23 a la semana o 3 al día", ha advertido la portavoz de la entidad Antònia Fuster, en una rueda de prensa.

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Terraferida ha elaborado el estudio con fotografías aéreas, por lo que el recuento es solo de piscinas descubiertas y excluye las cubiertas y desmontables.

Del total de piscinas, 3.239 se han construido en suelo rústico y 7.441 en urbano. Las situadas fuera de núcleos urbanos suponen un tercio y suelen ir acompañadas de solariums, césped y edificios anejos en terrenos que se sustraen del uso agrario y forestal, denuncian.

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Fuster ha manifestado que las de suelo rústico son las más preocupantes porque "van acompañadas de césped, con un consumo de agua brutal, de 8.000 metros cúbicos cada año".

Este 'boom' de las piscinas "está relacionado con el alquiler turístico, la construcción en rustico y con la especulación inmobiliaria, porque tener piscina aumenta el valor de la propiedad y es más atractivo para el alquiler turístico", ha señalado.

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La proliferación de piscinas se da sobre todo en el campo, en nuevas urbanizaciones de chalets y en casas de pueblo, con lo que implica "la desposesión de la tierra para la población local y deriva en una cuestión social", ha alertado.

Fuster ha llamado la atención sobre el hecho de que este año, 47 municipios estaban en situación de alerta y prealerta por sequía antes de empezar el verano. "Y seguimos haciendo piscinas...", ha lamentado.

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"Y es un uso del agua innecesario", ha añadido el geógrafo autor del estudio, Mateu Vic, que ha apuntado que donde se han construido más piscinas es en Palma y su corona metropolitana, formada por Marratxí, Calvià y Llucmajor.

"No todas las piscinas tienen césped, pero casi todos los céspedes que se han sembrado en los últimos 9 años son alrededor de piscinas, sobre todo en suelo rústico, pero también en urbanizaciones, y es lo que genera más impacto sobre el territorio", ha alertado el investigador.

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Han detectado una promoción de pisos en Palma donde "hay 74 piscinas" en una sola gran manzana, porque a la piscina comunitaria de cada inmueble se suma una de pequeño tamaño en los dúplex.

El geógrafo ha denunciado que "el proceso se acelera" y ha insistido en que además del consumo de agua, el problema más grave es que las piscinas "hacen que suban los precios de las viviendas y las pone en el mercado del alquiler turístico de manera que lo impulsa y contribuye a la masificación y las consecuencias sociales".

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"Hay que dejar de dar licencias de piscinas", ha reivindicado. Terraferida reclama que se prohíba la construcción de piscinas en Mallorca salvo la públicas o comunitarias y la protección definitiva del suelo rústico con la prohibición de nuevas edificaciones dispersas salvo para actividad agraria, natural y recreativa.

Piden además la reclasificación de los suelos urbanizables para impedir nuevos desarrollos, porque constituyen "focos potenciales de nuevas piscinas", que sea obligatorio cubrir las piscinas existentes cuando no se usan para evitar la evaporación, la implantación de tarifas progresivas en el precio del agua que graven los consumos abusivos y un tope a los pozos en rústico.EFE

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