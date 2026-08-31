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Confirman un nuevo sistema planetario con un posible mundo habitable y otro con lava

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Granada, 31 ago (EFE).- El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha confirmado que existe un nuevo sistema planetario formado por dos mundos muy diferentes que orbitan alrededor de una enana roja, uno potencialmente habitable y otro con un posible mundo de lava.

Un trabajo liderado por el IAA, con sede en Granada, ha confirmado la naturaleza planetaria del sistema TOI-1752, situado a unos 337 años luz de la Tierra.

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Se trata de un sistema con dos planetas, uno de corto período y extremadamente caliente, compatible con un escenario de mundo de lava, y otro de un tamaño intermedio entre la Tierra y Neptuno que se encuentra en la denominada zona habitable optimista, una región alrededor de una estrella donde, bajo determinadas condiciones, podría existir agua líquida.

El sistema fue detectado por el satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), una misión de la NASA dedicada a la búsqueda de planetas fuera del sistema solar que identifica a miles de candidatos a planetas en tránsito alrededor de estrellas cercanas.

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"El análisis conjunto de las observaciones obtenidas desde el espacio y mediante telescopios terrestres nos ha permitido descartar escenarios de origen no planetario, como el de binarias eclipsantes o enanas marrones. De este modo, hemos podido confirmar que ambos objetos son planetas y que, por tanto, TOI-1752 constituye un nuevo sistema planetario", ha explicado en una nota el investigador del IAA Alberto Peláez Torres.

El estudio, que publica la revista MNRAS, se centra en TOI-1752, sistema que tiene como estrella anfitriona una enana roja, un tipo de estrella de menor tamaño y más fría que el Sol y especialmente favorable para encontrar planetas pequeños mediante la técnica de detección por tránsito.

Este método permite identificar un planeta al registrar las pequeñas disminuciones periódicas del brillo de su estrella cuando pasa por delante de ella desde nuestra perspectiva.

El planeta más cercano a la estrena de este sistema completa su órbita en menos de un día y recibe una intensa cantidad de radiación. El más alejado, TOI-1752 c, orbita en la zona habitable optimista, lo que no implica que el planeta sea habitable.

El IAA-CSIC ha analizado los datos y la interpretación de los resultados, mientras que el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha contribuido con las observaciones realizadas con MuSCAT2 desde el Teide.

También ha participado el grupo de exoplanetas de la Universidad de Tokio, responsable del telescopio Faulkes North del Observatorio Haleakala (Hawái) y cuyas observaciones multicolor de un tránsito completo proporcionaron la evidencia fotométrica desde tierra más sólida para la validación del planeta interior. EFE

mro/vg/vnz

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