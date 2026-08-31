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Clavijo dice que el Gobierno "no ha estado a la altura" en Ceuta y avisa de crisis migratorias que pueden "ir a peor"

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este lunes que el Gobierno central "no ha estado a la altura" en Ceuta tras la llegada de más de 70.000 personas migrantes a la ciudad autónoma y alertado de que las crisis migratorias pueden "ir a peor" ya que la UE "va por el camino equivocado" y la situación en El Sahel "es preocupante".

En una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press ha dicho que "no puede pasar un mes y pico sin que se esté presente y sin que se dé respuesta, la gente tiene miedo, la gente está preocupada", remarcando que "un presidente no puede estar de vacaciones mientras eso ocurre en tu país".

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Clavijo, que ha apuntado que no acudirá a las manifestaciones en apoyo a Ceuta del próximo miércoles, ha admitido los problemas logísticos que genera la entrada de tantas personas a la ciudad y ha incidido en que los políticos no deben contribuir a "generar más crispación, todo lo contrario".

En esa línea ha mostrado su "apoyo" al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al tiempo que ha afeado a quienes van a manifestaciones o enseñan la bandera de España que luego rechacen acoger "chiquillos" o no vayan a la comisión de infancia, "es incoherente". "Más allá de ese gesto, creo que lo que tenemos todos es que enfriar y colaborar", ha indicado.

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El presidente no vincula la crisis de Ceuta a un posible adelanto electoral y sostiene que lo que ha ocurrido no es por "generación espontánea" sino por una "una ausencia de política migratoria del país" y de la UE y de una "deficiencia" en el control de las fronteras.

"Qué casualidad que en junio entre el nuevo pacto migratorio europeo y de asilo y ocurra esto ahora", ha comentado.

En esa línea ha incidido en que Estados Unidos y la UE "están retirando la cooperación" y eso va a generar "mucha más tensión y más desigualdad entre las dos fronteras, la europea y la africana".

Ha señalado que "hay razones para estar preocupados" y aunque es "difícil" que se produzca una llegada migratoria similar a Canarias porque no hay frontera terrestre, recalca que en 2024 ya hubo 47.000 llegadas.

"ÁFRICA NO ES UN CONTINENTE QUE DESVALIJAR"

"Afortunadamente el mar de alguna manera es una barrera física que a lo mejor impidiera una llegada masiva, pero nada quita que Marruecos en un momento determinado deje de controlar la salida de cayucos y los volvamos a ver en Fuerteventura y Lanzarote, que es donde llegaban. Ahora llegan a Hierro precisamente porque los tratan de eludir y se van y se alejan de la costa", ha explicado.

Clavijo ha insistido en que "Europa tiene que pensar si tiene responsabilidad o no en el continente africano" ya que "la gente se mete en un cayuco porque no tiene opción de vida" y tanto la UE como Estados Unidos y los países desarrollados tienen que entender que "África no es un continente que desvalijar" sino que va a crecer en el 2050 y a "duplicar" su población, con una edad media en torno a 19 o 20 años.

"Si no somos capaces de leer eso, evidentemente estamos cometiendo errores estratégicos que los vamos a pagar nosotros y nuestras generaciones futuras", ha señalado.

El presidente canario ha dicho que ha "echado de menos" que no se haya convocado a los portavoces parlamentarios del Congreso de los Diputados ya que se vive una "crisis de país" que "no va a resolver" el Gobierno de España en solitario pues se está mostrando "bastante incapaz".

"Yo creo que aquí todos tenemos que cerrar filas, al menos por nuestra parte estemos dispuestos", ha destacado.

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EuropaPress

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