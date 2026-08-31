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CC ve "increíble" que Sánchez no haya comparecido ya por Ceuta y dice que "nadie se cree" que Marruecos no supiera nada

24/06/2026 La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). El presidente del Gobierno comparece en la Cámara Baja para informar sobre la situación política tras el avance de las investigaciones contra su esposa, el 'caso Leire' y el expresidente Zapatero, además de la condena del Tribunal Supremo al exministro Ábalos, a su asesor, Koldo, y al empresario Víctor de Aldama. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
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La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, ha calificado como "increíble" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no haya comparecido en la Cámara Baja para dar explicaciones por la crisis de Ceuta y ha cuestionado que Marruecos no tuviera conocimiento de lo ocurrido, tal y como ha defendido este lunes el jefe del Ejecutivo en una entrevista radiofónica.

En declaraciones a los medios antes de asitir a la sesión extraordinaria de la comisión de Juventud e Infancia, en la que comparece la ministra Sira Rego por la crisis de Ceuta, Valido ha afirmado que los canarios entienden "muy bien" lo que están sintiendo los ceutíes porque llevan "décadas" advirtiendo al Gobierno de que los menores y adultos que entran por la frontera de España y de la Unión Europea "no son responsabilidad del territorio al que llegan".

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"Entendemos muy bien y empatizamos con todos los ceutíes que en este momento se sienten solos, como nosotros nos hemos sentido también durante muchos años", ha enfatizado la parlamentaria.

Además, ha insistido en que resulta "increíble" que Sánchez todavía no haya comparecido en el Congreso --lo hará este jueves, 35 días después del inicio de la crisis-- y que, después de visitar Ceuta y afirmar que se había producido "un quebrantamiento de la integridad territorial", se marchara de vacaciones.

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Valido también ha calificado de "increíble" que, después de la entrada de "70.000 u 80.000 personas" violando la frontera de Ceuta, todavía se manejen cifras variables y que no se previeran "desde el primer día" las necesidades que iba a tener la ciudad autónoma. "Ha pasado un mes y la situación sigue siendo, desde luego, tremenda para los vecinos y las vecinas de esa ciudad", ha añadido.

LAS FRONTERAS SON "ABSOLUTAMENTE VULNERABLES"

Preguntada por las palabras del presidente del Gobierno, desligando a Marruecos de la entrada de esas personas por Ceuta, Valido ha asegurado que hay "muchas cosas sorprendentes" en esta crisis, entre ellas que Sánchez diga que el país vecino "no tiene nada que ver" y que el régimen alauí "está colaborando".

La portavoz parlamentaria ha explicado que su formación es partidaria de mantener "unas relaciones de buena vecindad", pero ha advertido de que eso "no puede significar que no se discuta lo que hay que discutir". "Muchas respuestas que no se dan o no se quieren dar y mucha información probablemente se nos está ocultando", ha subrayado.

En este punto, ha asegurado que se ha demostrado que las fronteras de España y de la Unión Europea hacia el sur son "absolutamente vulnerables". "Nadie puede creerse que 80.000 personas se muevan a la frontera sin que nadie lo sepa, sin que se pueda evitar, sin que se pueda intervenir", ha recalcado Valido.

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