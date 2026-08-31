Barcelona acogerá a un millar de historiadores para "repensar la Europa de las ciudades"

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Barcelona, 31 ago (EFE).- Un millar de historiadores de Europa y de otros continentes se reunirán del 2 al 5 de septiembre en Barcelona en el XVII Congreso de la Asociación Europea de Historia Urbana (EAUH) 2026 para analizar la evolución histórica del continente a través de sus redes de ciudades.

Bajo el título 'City Networks in Europe and Beyond' (Redes de ciudades en Europa y más allá), el encuentro contará con cerca de 100 sesiones académicas en las que se han presentado unas 800 comunicaciones aportadas por investigadores europeos, lo que supone la mayor concentración de especialistas en historia urbana celebrada bajo el amparo de esta asociación, creada en 1989.

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El congreso, presentado este lunes en el Colegio de Arquitectos de Cataluña, plantea que la Europa de las ciudades conectadas "es un tema clave" para explicar la historia del continente, que conforma "una alternativa y un complemento" a la visión historiográfica tradicional centrada en los Estados.

Para ello, las ponencias marco, que vertebrarán las dos sesiones plenarias, abordarán temas como los modelos de Barcelona (Ramon Grau), la Europa urbana tejida por el ferrocarril (Ralf Roth) y los vínculos de las urbes europeas con el mundo colonial (Odile Goerg), junto a reflexiones sobre la historia pública (Joan Roca).

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La primera sesión plenaria, que inaugurará el encuentro el día 2, contará con la intervención de representantes de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa y de la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet.

Con el objetivo de diluir las barreras entre la investigación y la ciudadanía, el congreso ha impulsado un 'Programa de ciudad' paralelo que ofrecerá 41 talleres y visitas urbanas.

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Parte de estas actividades estarán abiertas al público, que ya ha alcanzado la cifra de mil inscritos y contarán con traducción simultánea, enmarcadas en la capitalidad mundial de la arquitectura que Barcelona ostenta en 2026 tras su nombramiento por parte de la Unesco.

El evento tendrá un carácter descentralizado con diversas sedes ubicadas en el distrito de Ciutat Vella, entre ellas la Facultad de Geografía e Historia de la UB, el CSIC, el Instituto de Estudios Catalanes (IEC), el CCCB o el Museo de Historia de Barcelona (MUHBA).

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El proyecto, que busca crear clústeres de investigación y un mercado de ideas para el futuro, ha sido posible gracias a la colaboración de más de una veintena de centros universitarios, instituciones culturales y entidades ciudadanas. EFE