Espana agencias

Acuerdo entre AFE y Ruber Internacional facilitará reproducción asistida a futbolistas

Guardar

Madrid, 31 ago (EFE).- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y el hospital Ruber Internacional han firmado un acuerdo de colaboración para que las jugadoras y los jugadores afiliados puedan acceder a la unidad de reproducción asistida del centro.

Según informó AFE este lunes, el acuerdo, con una vigencia inicial de un año y prorrogable, facilitará a los y las futbolistas seguir tratamientos de fertilidad, así como someterse a las pruebas diagnósticas complementarias prescritas que podrán realizarse dentro de la red de centros de Quirónsalud.

PUBLICIDAD

Entre las prestaciones incluidas destacan la preservación de la fertilidad, la inseminación artificial, la fecundación in vitro (FIV), la prueba genética preimplantacional (PGT) y el test prenatal no invasivo (TPNI), dentro de un modelo asistencial basado en la medicina personalizada, la innovación tecnológica y la excelencia clínica y unas condiciones preferenciales en vitrificación.

La firma del compromiso contó con la presencia por parte de AFE de David Aganzo, director general y presidente, y de Geni Martínez, responsable del Departamento de Salud, junto a la gerente del hospital Ruber Internacional, Olga Ginés, su directora financiera, Amparo Francés, el doctor Miguel Calderón, director médico, y Raquel Orobio, responsable nacional corporativa de Desarrollo de la Dirección de Clientes Privados de Quirónsalud.

PUBLICIDAD

Para David Aganzo, esta iniciativa "supone un paso más en el compromiso de la Asociación por ofrecer a" sus "afiliados servicios que contribuyan a su bienestar dentro y fuera del terreno de juego".

"Incorporar la experiencia de un centro de referencia como el Hospital Ruber Internacional nos permite seguir ampliando una atención integral que responde a las necesidades reales de los y las futbolistas y de sus familias", añadió.

Para la responsable de salud de AFE, Geni Martínez, "la salud reproductiva forma parte del bienestar integral de los y las deportistas y cada vez son más los que buscan asesoramiento especializado para planificar su proyecto familiar o preservar su fertilidad".

Por parte del Ruber Internacional, su gerente destacó que la iniciativa "refleja la apuesta del hospital por seguir acercando una asistencia sanitaria de excelencia a nuevos colectivos".

"Queremos acompañar a los y las profesionales del fútbol y a sus familias en una etapa tan importante como es su proyecto de maternidad o paternidad, ofreciéndoles una atención personalizada, innovadora y con los más altos estándares de calidad", afirmó Olga Gines.

El doctor Yosu Franco apuntó a su vez que "la medicina reproductiva ha experimentado una enorme evolución en los últimos años gracias a la incorporación de nuevas tecnologías diagnósticas y de laboratorio.

"Poder ofrecer estas herramientas a los y las futbolistas de AFE nos permitirá diseñar estrategias terapéuticas altamente personalizadas y aumentar las posibilidades de éxito de cada tratamiento. Cada paciente tiene unas necesidades diferentes y, por ello, el trabajo coordinado entre ginecólogos, andrólogos, embriólogos, genetistas y personal de laboratorio resulta fundamental para ofrecer una atención integral y basada en la evidencia científica", explicó.

AFE subrayó que "ambas entidades dan un paso más en su apuesta por la promoción de la salud, acompañando a los y las profesionales del fútbol en sus proyectos de maternidad y paternidad" y que el compromiso "consolida la estrategia del Hospital Ruber Internacional de establecer alianzas con instituciones de referencia como es el caso de AFE para acercar la calidad asistencial de sus unidades altamente especializadas a nuevos colectivos". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Conchita, abuela cocinera: “La clave para hacer una tortilla de patatas bien alta y que no se pegue es echar un poquito de aceite por las paredes en la sartén”

La cocinera de 83 años desvela sus trucos para bordar este clásico de la gastronomía española

Conchita, abuela cocinera: “La clave para hacer una tortilla de patatas bien alta y que no se pegue es echar un poquito de aceite por las paredes en la sartén”

La receta del abuelo de almejas a la marinera con cava: “Esta salsa no puede quedarse en el plato”

El chef Rafael Antonio, popular en redes sociales como @rafuel55, muestra cómo hacer un plato tradicional para mojar pan

La receta del abuelo de almejas a la marinera con cava: “Esta salsa no puede quedarse en el plato”

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

El verano cierra con más de 5.200 muertes por calor, la cifra más alta desde que hay registros

El sistema MoMo calcula un exceso de más de 8.000 muertes desde el 15 de mayo, la mayoría debido a las altas temperaturas

El verano cierra con más de 5.200 muertes por calor, la cifra más alta desde que hay registros

Avances en el nuevo tratamiento contra el cáncer de páncreas: logran reducir el tamaño de los tumores en siete pacientes y eliminar la metástasis en uno

La terapia experimental ha mostrado resultados esperanzadores en los 11 pacientes que participaron en el ensayo

Avances en el nuevo tratamiento contra el cáncer de páncreas: logran reducir el tamaño de los tumores en siete pacientes y eliminar la metástasis en uno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

La DGT cambia su normativa este 1 de octubre: cuáles son los cambios más importantes y cómo afectarán a los conductores y motoristas

Pedro Sánchez empieza el curso político con otra semana decisiva para la supervivencia de su Gobierno: presionado por sus socios, la oposición y la tensión en Ceuta

El Gobierno pagará 23,7 millones para revisar las presas y embalses gestionados por privados: “Su vida útil se está agotando”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La factura oculta de la vuelta al cole: las extraescolares y las clases particulares pueden sumar más de 1.000 euros por hijo

El euríbor da otro susto a los hipotecados: cierra agosto con un máximo anual del 2,95% y las cuotas subirán 940 euros de media al año

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

DEPORTES

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”