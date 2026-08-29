Víctor Martín quiere "eliminar el clima de drama" que cree que rodea al Athletic

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Bilbao, 29 ago (EFE).- Víctor Martín, entrenador del Athletic Club, subrayó su intención de "eliminar el clima de drama" que ha percibido que se respira en torno al equipo femenino sobre todo cuando se le ha cuestionado sobre el mal arranque de que le lastró la pasada temporada.

"Si ya estamos hablando de la mala racha del año pasado ya estamos metidos en el drama de lleno. Uno de los grandes trabajos que tengo es eliminar ese clima que pueda haber alrededor del equipo", subrayó el nuevo técnico en la previa del estreno liguero del domingo en Lezama (12.00 h.) frente al Badalona Women.

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Martín considera clave "pensar que el equipo tiene siempre un punto más y poner el foco en la exigencia" que "debe ser más porque o tenemos ambición o no vamos a mejorar y a alejarnos de ese drama".

El Athletic cuenta para este partido con las bajas de las lesionadas Ane Elexpuru y Leire Baños además de Daniela Agote y Elene Gurtubay, que del 5 al 27 de septiembre van a disputar el Mundial sub 20 de Polonia con la selección española.

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En el capítulo de altas el equipo rojiblanco no ha realizado fichajes y además de canteranas solo ha incorporado a cinco futbolistas cedidas el pasado curso: la portera Eunate Astralaga, las defensas Garazi Fácila, Amaia Martínez y Marina Artero y la centrocampista Amaia Iribarren.

"El fichaje del Athletic es la cantera y tenemos que poner en valor todo el trabajo que se hace en Lezama. Todos los procesos tienen sus tiempos y necesitarán una adaptación, pero estamos contentos porque lo que viene por abajo nos ilusiona mucho", destacó el madrileño.

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Por último acerca de su primer rival Martín resaltó que el Badalona Women es un equipo "que viene haciendo unas inversiones fuertes en futbolistas" y tiene "jugadoras de mucha calidad que pueden marcar la diferencia".

"Tendremos que estar muy conectadas, estar con mucha energía y ser capaces de conservar el balón cuando lo tengamos porque en las pérdidas son un equipo peligroso", concluyó. EFE

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ibn/apa