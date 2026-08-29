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Rescatan a un migrante que cruzaba el Estrecho con un simple flotador

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Ceuta, 29 ago (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta, a través del Servicio Marítimo, ha rescatado esta mañana a un migrante, de nacionalidad subsahariana, cuando estaba cruzando las aguas del Estrecho agarrado únicamente a un flotador.

Según han informado a EFE fuentes del instituto armado, el rescate se ha producido después de que dos buques que realizaban la travesía entre los puertos de Ceuta y Algeciras (Cádiz) alertaran sobre la presencia de un hombre en el agua.

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La Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda que permitió la localización del hombre, un joven subsahariano que pretendía llegar a las costas de Cádiz agarrado a un flotador.

Los agentes del instituto armado lo rescataron del agua y verificaron que se encontraba en un buen estado de salud.

Las primeras hipótesis apuntan a que el joven, que estaba cerca de la costa de Ceuta, podría haber iniciado la travesía desde las costas de Marruecos más próximas a la ciudad ceutí, según el rumbo que llevaba. EFE

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