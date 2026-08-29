La Ertzaintza investiga una agresión de varios jóvenes a agentes del cuerpo en Getxo

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Bilbao, 29 ago (EFE).- La Ertzaintza investiga una nueva agresión a agentes el cuerpo ocurrida de madrugada en Getxo (Bizkaia) cuando unos jóvenes han lanzado objetos contra una patrulla de la Policía Autónoma Vasca y han insultado a gritos a sus integrantes.

En una nota de este sábado, el Departamento vasco de Seguridad ha condenado la nueva agresión y ha informado de que la Ertzaintza ha abierto una investigación para localizar e identificar a los autores.

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Los hechos han ocurrido pasadas las cinco y media de la madrugada cuando una patrulla de la Ertzaintza se encontraba realizando labores preventivas de paisano en un vehículo oficial sin distintivos.

Unos jóvenes han identificado a los agentes y han comenzado a lanzarles objetos y a insultarles con gritos como "zipayos", "hijos de puta" y "asquerosos".

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En su nota, el Departamento de Seguridad ha mostrado su solidaridad y apoyo a los agentes agredidos y ha recordado que los agentes de la Ertzaintza trabajan para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Según ha insistido, este tipo de hechos "atentan contra la convivencia y las bases sobre las que se construye". EFE