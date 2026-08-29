Ecologistas denuncian otro vertido de hidrocarburos en la bahía de Algeciras

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San Roque (Cádiz), 29 ago (EFE).- Verdemar Ecologistas en Acción ha denunciado un nuevo episodio de contaminación por hidrocarburos en la playa de Puente Mayorga, en San Roque (Cádiz), donde se han localizado grumos y pequeñas bolas de restos de combustible que han alcanzado la zona de la costa.

La organización ecologista ha informado de estos hechos a través de un comunicado, en el que señala que se trata del tercer episodio de características similares que denuncia este verano en la bahía de Algeciras y apunta a que los restos podrían estar relacionados con operaciones de suministro de combustible entre buques, conocidas como 'ship to ship' o 'bunkering'.

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Según Verdemar, colaboradores de la organización han observado los restos de hidrocarburos tanto en la playa como fuera de la línea de baño, lo que, a su juicio, apunta a que la presencia de contaminación no se limita únicamente a la zona de costa.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de Capitanía Marítima de Algeciras (Cádiz) y de otros organismos de la Administración, después de que la organización ecologista haya alertado en anteriores ocasiones sobre el hallazgo de restos de hidrocarburos en distintos puntos del litoral del Campo de Gibraltar.

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Verdemar ha señalado que este está siendo "un verano negro" para las playas de la comarca debido a los diferentes episodios de contaminación registrados en zonas como Palmones, Los Barrios y San Roque, entre otros puntos del litoral.

La organización considera necesario reforzar los controles y reclama una vigilancia "estricta" en la bahía de Algeciras y sus inmediaciones para prevenir y detectar posibles vertidos de hidrocarburos.

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En particular, Verdemar ha reclamado una mayor vigilancia sobre los buques que permanecen fondeados en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, con el objetivo de evitar posibles episodios de contaminación y garantizar la protección del medio marino y de las zonas de baño. EFE

fjs/av/ram