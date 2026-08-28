Espana agencias

Torres hace un llamamiento "serio y contundente" a la no violencia en Ceuta

Guardar

Madrid, 28 ago (EFE).- El ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la gestión de la crisis en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha hecho este viernes un llamamiento "responsable, serio y contundente de no violencia" y ha subrayado que "las manifestaciones no pueden ser brotes de xenofobia".

"Esto no lleva a ningún lugar, hay que normalizar la situación", ha dicho el ministro en una entrevista en La 1 de TVE, donde ha recordado que hoy se celebra un Comité de Situación para consensuar los espacios para albergar y filiar a los migrantes y ha instado a la colaboración del PP.

PUBLICIDAD

"Ayer tuvimos episodios tremendos. No se puede agredir a militares, pero tampoco se puede agredir a otras personas ni a los inmigrantes o impedir el paso de ayuda humanitaria", ha dicho el ministro que no ha facilitado cifras sobre el número de detenidos en los ataques violentos contra los migrantes.

Torres también se ha referido a las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que ha acusado al Gobierno de no poner orden, y le ha dicho que "acepta la crítica" pero se ha preguntado si acaso los populares "están justificando que no se entregue la comida o que se quemen las casetas".

PUBLICIDAD

"Nosotros no justificamos nada. El ataque a los militares es inaceptable y que caiga todo el peso de la ley sobre los migrantes que lo hicieron, pero tampoco puede ser que no se entregue la comida y en eso el PP tiene que ser contundente: no puede haber violencia por parte de nadie". ha precisado.

Sobre la fecha de cuándo quedará encarrilada esta crisis, el ministro ha asegurado que el Gobierno hace todo lo posible para acortar los plazos, "pero para que eso se haga posible, los migrantes no pueden estar durmiendo en la playa, necesitamos lugares y consenso".

Torres también ha afirmado que Pedro Sánchez ha estado liderando la respuesta del Gobierno, pero ha recordado que son competencias compartidas y "hay que ir de la mano" para evitar a xenofobia y ha confiado en que hoy haya un consenso "claro y concreto" de apoyo por parte de la ciudad de Ceuta sobre los lugares en los que se podrá trabajar, "y dentro de la mayor premura". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prediabetes: causas, síntomas y tratamiento de una enfermedad que puede frenarse a tiempo

Esta patología es una señal de alarma del desarrollo de diabetes

Prediabetes: causas, síntomas y tratamiento de una enfermedad que puede frenarse a tiempo

Harald V, en imágenes: la vida del rey que dedicó más de tres décadas a Noruega

Repasamos en imágenes la trayectoria del monarca noruego, desde sus años como príncipe heredero hasta sus más de tres décadas al frente de la Corona

Harald V, en imágenes: la vida del rey que dedicó más de tres décadas a Noruega

Receta de scarpaccia, la tarta salada de calabacín típica de la cocina italiana

Esta tarta de calabacín típica de la Toscana destaca por su textura fina y muy crujiente y es perfecta como aperitivo y también como cena

Receta de scarpaccia, la tarta salada de calabacín típica de la cocina italiana

Precio del oro en España hoy viernes 28 de agosto: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Precio del oro en España hoy viernes 28 de agosto: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal

Las autoridades han detenido a 10 personas e incautado nueve vehículos y tres armas de fuego

La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal

La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal

Marlaska defiende la “estrecha colaboración” con Marruecos y cifra en 5.000 los migrantes que continúan en Ceuta

España y Portugal pactan la compra conjunta de vehículos tácticos militares VAMTAC

Crece la tensión en Ceuta: un centenar de personas trata de impedir el reparto de comida por parte de la Cruz Roja en la playa de El Trampolín

Filtración masiva de la inteligencia de Marruecos: Rabat niega la intrusión en sus sistemas y acusa a “compañías de seguros” y organismos sociales

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España reforma la jubilación flexible: quiénes pueden cobrar un complemento de hasta el 25% sobre su pensión

Los despidos colectivos se disparan un 10% en un año y los ERE afectan a 9.759 trabajadores solo en junio

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas a la agricultura que recibe España

La gasolina y el gasoil se disparan en la operación retorno: llenar el depósito cuesta hasta 25 euros más que hace un año

DEPORTES

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes