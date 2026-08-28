Torres hace un llamamiento "serio y contundente" a la no violencia en Ceuta

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Madrid, 28 ago (EFE).- El ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la gestión de la crisis en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha hecho este viernes un llamamiento "responsable, serio y contundente de no violencia" y ha subrayado que "las manifestaciones no pueden ser brotes de xenofobia".

"Esto no lleva a ningún lugar, hay que normalizar la situación", ha dicho el ministro en una entrevista en La 1 de TVE, donde ha recordado que hoy se celebra un Comité de Situación para consensuar los espacios para albergar y filiar a los migrantes y ha instado a la colaboración del PP.

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"Ayer tuvimos episodios tremendos. No se puede agredir a militares, pero tampoco se puede agredir a otras personas ni a los inmigrantes o impedir el paso de ayuda humanitaria", ha dicho el ministro que no ha facilitado cifras sobre el número de detenidos en los ataques violentos contra los migrantes.

Torres también se ha referido a las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que ha acusado al Gobierno de no poner orden, y le ha dicho que "acepta la crítica" pero se ha preguntado si acaso los populares "están justificando que no se entregue la comida o que se quemen las casetas".

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"Nosotros no justificamos nada. El ataque a los militares es inaceptable y que caiga todo el peso de la ley sobre los migrantes que lo hicieron, pero tampoco puede ser que no se entregue la comida y en eso el PP tiene que ser contundente: no puede haber violencia por parte de nadie". ha precisado.

Sobre la fecha de cuándo quedará encarrilada esta crisis, el ministro ha asegurado que el Gobierno hace todo lo posible para acortar los plazos, "pero para que eso se haga posible, los migrantes no pueden estar durmiendo en la playa, necesitamos lugares y consenso".

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Torres también ha afirmado que Pedro Sánchez ha estado liderando la respuesta del Gobierno, pero ha recordado que son competencias compartidas y "hay que ir de la mano" para evitar a xenofobia y ha confiado en que hoy haya un consenso "claro y concreto" de apoyo por parte de la ciudad de Ceuta sobre los lugares en los que se podrá trabajar, "y dentro de la mayor premura". EFE