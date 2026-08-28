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Sumar achaca a Vivas "clara responsabilidad" en la violencia en Ceuta, coincidente con la "inaceptable" visita de Aznar

14/07/2026 El diputado de Sumar Enrique Santiago interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). El Congreso se enfrenta hoy, entre otros asuntos, al primer debate y votación del Acuerdo del Gobierno que fija las metas de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2027-2029, además del límite de gasto no financiero del Estado para 2027. Ambas votaciones son el paso previo a la presentación del proyecto de Presupuestos que el Gobierno calcula que llevará ante el Congreso a la vuelta del verano. POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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El portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha atribuido este viernes al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, una "clara responsabilidad" en los sucesos violentos registrados anoche en la ciudad autónoma y ha calificado de "inaceptable" que estos hechos, "estimulados por ultras radicales", coincidieran con la presencia este jueves allí del expresidente del Gobierno José María Aznar.

En declaraciones a los medios antes de la sesión extraordinaria de la Comisión de Interior del Congreso sobre la crisis de Ceuta, Santiago ha comenzado condenando los "graves sucesos de violencia" registrados, en referencia a la quema de infraviviendas de migrantes, y cree que la está provocando los discursos que mantienen soluciones "imposibles" a la crisis, como la devolución a Marruecos de todos los que entraron.

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A su juicio, el presidente ceutí no puede seguir manteniendo esta solución porque "es imposible de todo término". Por ello, ha reclamado "poner los pies en el suelo y aliviar la presión que hay en Ceuta".

"Y desde luego esa coincidencia de la presencia de Aznar con este suceso violento estimulado por ultras radicales es inaceptable", ha añadido Santiago, quien ha expresado su deseo de que el PP condene "radical y contundentemente" estos sucesos.

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Además, el portavoz de IU en el Congreso ha advertido de que esa violencia ya no se dirige únicamente contra las personas que han entrado en Ceuta, "sino también contra la comunidad musulmana de la ciudad".

"Está en riesgo siglos de convivencia de las distintas comunidades en Ceuta", ha alertado Santiago, quien ha defendido como "única solución" ser "realistas" y organizar la salida hacia la Península de todas las personas que no puedan ser expulsadas. "Marruecos no va a aceptar ninguna devolución", ha subrayado.

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