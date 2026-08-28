Sindicatos policiales piden refuerzos en Ceuta ante la tensión y los disturbios

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Madrid, 28 ago (EFE).- Sindicatos policiales como el SUP (Sindicato Unificado de Policía) o la CEP (Confederación Española de Policía) han pedido refuerzos para la Unidad de Intervención Policial de Ceuta ante la tensión y los disturbios que se viven en la ciudad autónoma tras la entrada de miles de personas migrantes el pasado 30 y 31 de julio.

A través de un comunicado, el Sindicato Unificado de Policía ha alertado de que los cuatro grupos operativos de esta unidad de antidisturbios han trabajado sin descanso desde el lunes y ha reclamado al menos siete grupos para mantener la capacidad de reacción y garantizar los relevos.

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Alerta este sindicato del "agotamiento físico y mental extremo" de los agentes: "El descanso también es seguridad. Estamos poniendo a policías agotados en escenarios de enorme tensión donde tienen que tomar decisiones en segundos. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para reforzar el dispositivo".

Esta organización ha apuntado además a que las protestas vividas en Ceuta se fragmentan y se desplazan por distintos puntos de la ciudad autónoma, lo que obliga a establecer dispositivos para evitar enfrentamientos entre algunos manifestantes y personas migrantes y les preocupa especialmente la noche, cuando hay menos agentes disponibles.

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Este sindicato policial ha aludido además a los ataques sufridos por agentes y guardias civiles por parte de migrantes, que subraya, no tolerará, como tampoco que "determinados grupos se tomen la justicia por su mano".

Por eso, el SUP pide que Interior no solo refuerce el triaje de migrantes, algo que valora, sino que haga lo mismo con las unidades de intervención policial, como también ha reclamado en las últimas horas la Confederación Española de Policía (CEP). EFE

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