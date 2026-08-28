Sidonie celebrará su 30 aniversario con un disco pop con las melodías como protagonistas

Sergio Jiménez Foronda
Logroño, 28 ago (EFE).- El grupo Sidonie celebrará sus tres décadas en los escenarios con un nuevo disco de pop “buenísimo” en 2027, que tendrá como protagonista las melodías, y aunque están componiendo canciones en castellano, no descartan utilizar otros idiomas, como el italiano.
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Así lo ha afirmado a EFE el vocalista de Sidonie, Marc Ros, con motivo del concierto que ofrecen este viernes en el Festival MUWI, que se celebra en Logroño hasta el próximo domingo.
Ros (Barcelona, 1974) ha indicado que “no tiene pinta” de que Sidonie vaya a realizar “una gira conmemorativa de sus 30 años” de existencia, ya que, cuando han visto a otros grupos hacerla, les ha creado “un poco de repelús”, aunque “igual son manías” suyas, admite.
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“A mí me gustaría sacar un disco que sea buenísimo, y, aparte, celebrar nosotros de forma privada o pública nuestros 30 años”, ha señalado el vocalista de este grupo, quien ha añadido que cuando acabe agosto “lo primero” que van a hacer él y sus compañeros -Jesús Senra y Axel Pi- es sentarse a hablar de ese trabajo.
Sin poder concretar detalles de su futuro nuevo trabajo, Ros ha especificado que le encantaría “poder hacer alguna canción en italiano”, que es una lengua que “adora”, tanto él como el resto de componentes de Sidonie, quienes comparten “una fascinación por la cultura, la historia, el arte y la gastronomía italianas”.
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En realidad le gusta “jugar con los idiomas, porque una misma canción cantada en distintos idiomas suena muy diferente”, aunque en la actualidad compone canciones en castellano.
“Mi trabajo de compositor implica que cada día, aunque esté de vacaciones, coja la guitarra, y a veces salen cosas y a veces no”, ha explicado Ros, quien también se siente “un poco saturado” de componer en catalán tras maquetar “más de 100 canciones” para su último disco, ‘Catalan Graffiti’, publicado en 2025.
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Sobre el estilo de su próximo álbum, ha subrayado su interés por la música pop, cuya historia le “maravilla y fascina”, por lo que cuando alguien le pregunta a qué género musical pertenece Sidonie, él responde que hacen pop.
“Yo vivo y voy a morir por las melodías”, ha incidido este músico, quien ha considerado que Sidonie tiene “gracia” haciendo melodías y canciones clásicas de dos o tres minutos y medio, “como en los años 60”, época que le “obsesiona” como compositor.
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“Lo que Sidonie sabe hacer son las melodías, es el trabajo que hacemos y lo que nos diferencia de otras bandas en las que, quizá, la letra, los ritmos o la presencia escénica sean una cosa más notable”, ha asegurado el cantante de 'Carreteras infinitas' y 'El incendio'.
Respecto al uso de inteligencia artificial (IA) para crear música, ha afirmado que cuando escucha una canción en la radio puede detectar si está hecha utilizando esta herramienta porque “están estandarizadas” y observa “repetición de palabras, lo que es muy sospechoso”. EFE
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