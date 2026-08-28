Sentido un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Cehegín (Murcia)

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Madrid, 28 ago (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado a las 4:01 horas de la madrugada de este viernes un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en el municipio de Cehegín, en la Región de Murcia, que ha sido sentido por la población.

El temblor, ocurrido a 0,0 kilómetros de profundidad, se ha sentido especialmente en las pedanías de Algezares y Campillo de los Jiménez, en Cehegín, y en la pedanía de La Copa, perteneciente al municipio de Bullas, donde también se ha percibido, aunque con menor intensidad.

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También se ha sentido, aunque de forma más débil, en el casco urbano de Cehegín, en sus pedanías de Cañada de Cánara y El Cabezo, en los municipios de Calasparra, Moratalla y Caravaca de la Cruz, y en la pedanía de Navares, perteneciente a esta última localidad. EFE