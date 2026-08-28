Sánchez preside el Comité Especializado sobre Ceuta con once de sus ministros

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Madrid, 28 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes una reunión del Comité Especializado sobre Ceuta con la participación de once ministros, en una jornada en la que comparecen en el Congreso los titulares de Interior, Exteriores e Inclusión y Seguridad Social para dar cuenta de su gestión en la crisis.

Según la agenda del Gobierno, Sánchez preside a las 9:30 horas en el Palacio de la Moncloa la reunión a la que asisten presencialmente 10 de sus ministros, mientras que Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) lo hará de forma telemática.

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Un cónclave que se celebra tras el Comité de Situación del miércoles que estuvo presidido el ministro, Ángel Víctor Torres, que ha asumido el mando único de la crisis, y en el que participaron tanto los ministros como el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

No figura en la reunión del Comité Especializado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que comienza su comparecencia a las 9:00 horas en el Congreso en medio de la polémica sobre si hubo o no información que atisbara la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

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Marlaska rendirá cuentas sobre su gestión en la crisis en Ceuta en la Comisión de Interior pocos días después de que afirmara a los medios, tras la reunión del Consejo de Ministros, que no huno ningún informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que atisbara la entrada de miles de personas el 30 y 31 de julio.

Una versión contrapuesta con la de la titular de Defensa, Margarita Robles, que afirmó esta semana en la comisión del ramo del Congreso que el CNI avisó el 29 de julio a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que había una convocatoria para la entrada irregular a nado de migrantes desde Marruecos.

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Tras la comparecencia de Marlaska se celebran en el Congreso otras dos sesiones extraordinarias en comisión, la del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y, por la tarde, la de la titular de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones.

La próxima semana comparecerán las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, que tratarán la necesidad de la reubicación del menores y protección de colectivos vulnerables, en medio de las denuncias por agresión sexual a menores de edad tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

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Esta semana han comparecido en el Congreso, además de Robles, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la titular de Sanidad, Mónica García.

Bolaños defendió ante la Comisión mixta de Seguridad Nacional el jueves que "no existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o impulsado la entrada masiva de personas" en Ceuta el 30 de julio, y ha acusado al PP y a Vox de "faltar al respeto" al país vecino.EFE

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