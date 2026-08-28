Requisan 40.600 gafas de sol falsificadas en un local de Badalona (Barcelona)

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Barcelona, 28 ago (EFE).- La Guardia Civil ha requisado 40.600 gafas de sol falsificadas en Badalona (Barcelona), valoradas en 1.380.000 euros según el precio de mercado de los productos originales, una de las mayores aprehensiones de este tipo de artículos de los últimos años en la provincia.

La intervención de este material falsificado de una conocida marca de gafas de sol se llevó a cabo en un local mayorista de Badalona, que presuntamente abastecía estos productos al top manta, según ha informado este viernes la Guardia Civil en un comunicado.

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En el interior del establecimiento los agentes localizaron la partida de gafas, que reproducían los logotipos, las etiquetas y los elementos de presentación de los originales con tal fidelidad que no era posible distinguirlos a simple vista.

De hecho, durante la inspección, los agentes remitieron imágenes del material a los representantes de la marca, que confirmaron que se trataba de género falsificado.

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La titular del establecimiento, que se encontraba en el local durante el registro, no aportó facturas, albaranes ni documentación comercial que acreditara la compra, la procedencia o el destino de la mercancía, por lo que la Guardia Civil la investiga como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial.

La Guardia Civil ha podido determinar que las gafas de sol procedían de un país asiático y que no contaban con documentación que acreditara su origen real.

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La mercancía intervenida habría alcanzado un valor de 1.380.000 euros si se compara con el precio de mercado de los productos auténticos equivalentes, sin incluir impuestos.

El Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Badalona (Barcelona) se ha hecho cargo del caso, y la investigación continúa abierta. EFE

(Vídeo)