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Los Reyes trasladan el pésame por la muerte de Harald V de Noruega, "ejemplo de responsabilidad, dignidad y sencillez"

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Los Reyes han trasladado sus condolencias por la muerte del rey Harald V de Noruega este viernes a los 89 años, de quien han destacado que fue un "ejemplo de responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al servicio" de su país y de su pueblo, "antes y durante sus 35 años de reinado".

En un mensaje en la red social 'X', los Reyes han expresado también el "respeto y admiración" por la figura de Harald, además de la tristeza por su pérdida. "Nuestro pésame, con fraternal afecto, a la Familia Real Noruega", ha concluido la publicación.

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En el trono desde 1991, ha fallecido a los 89 años de edad tras sufrir un agravamiento de los problemas de salud que le llevaron a ser ingresado el pasado 17 de agosto en el Hospital Universitario de Oslo por una retención de líquidos y sufrir una infección bacteriana en la sangre en el contexto del tratamiento para la anemia hemolítica que padecía.

Harald V era el decano de las casas reales europeas y estaba aquejado de diversos problemas de salud los últimos años que le llevaron a ingresos hospitalarios hasta estando de vacaciones, como sucedió a principios de año en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife por una infección cutánea en una pierna.

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Conocido por entregar cada año el premio Nobel de la Paz, durante sus 35 años de reinado también ha vivido cambios en su papel institucional y fue el último jefe de la Iglesia de Noruega, tras la enmienda constitucional aprobada en 2012.

Casado desde 1968 con Sonia Haraldsen, mujer que no pertenecía a la realeza, tuvo que pelear para que su padre, el rey Olaf V, permitiera el matrimonio tras casi una década de noviazgo después de que ambos se conocieran en un campamento de verano a los 15 años.

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EuropaPress

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