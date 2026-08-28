Las familias reducen sus depósitos en 4.700 millones en julio con el inicio del verano

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Madrid, 28 ago (EFE).- Las familias españolas redujeron en unos 4.700 millones de euros el dinero que tenían depositado en los bancos en julio con la llegada de las vacaciones y el aumento de los gastos, aunque su saldo total en las entidades financieras creció un 3,85 % respecto al mismo mes del año pasado.

Según los datos publicados este viernes por el Banco de España, a cierre de julio los hogares tenían depositados en la banca española 1,109 billlones de euros, después de haber reducido un 0,42 % sus fondos respecto a junio, lo que se traduce en los 4.700 millones citados.

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En comparación con julio de 2025, los depósitos de clientes en la banca española subieron un 3,85 %, lo que equivale a 41.100 millones de euros, un crecimiento que los expertos atribuyen a la mejora de la rentabilidad ofrecida por los bancos.

La tendencia de los hogares en el pasado reciente había sido incrementar de forma sostenida el dinero depositado en el banco a medida que empeoraba la crisis económica por la pandemia de la covid-19 y los hogares optaban por una mayor prudencia en el gasto.

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En agosto de 2022 se produjo una inflexión al retirarse unos 3.800 millones en los depósitos de los hogares en los bancos, aunque el saldo al finalizar el año superó el billón de euros, cota que se viene manteniendo desde entonces, según las cifras del Banco de España.

Los depósitos de las empresas también han disminuido en julio un 3,94 % respecto a junio, al reducirse en 14.800 millones en un solo mes y situarse el saldo en 360.800 millones.

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Comparado con julio de 2025, el saldo de depósitos de las empresas aumentó en 26.500 millones, un 7,93 %. EFE