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Interior reforzará la frontera de Ceuta: espigones más largos, drones y boyas permanentes

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Madrid, 28 ago (EFE).- Interior reforzará la frontera de Ceuta con medidas "extraordinarias" como el alargamiento de los espigones del Tarajal y Benzú, un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y otro de vigilancia aérea con drones, embarcaciones ligeras de intervención y dispositivos remotos de actuación subacuática.

Lo ha anunciado este viernes en el Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una primera intervención en la que ha admitido que se deben "extraer lecciones" de lo sucedido, si bien no ha mencionado la polémica sobre si hubo o no informe previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la llegada masiva irregular de migrantes los pasados 30 y 31 de julio a Ceuta.

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Marlaska ha cifrado en 72.000 las personas que entraron, ha dicho que aún permanecen unos 5.000 y ha puesto en valor la colaboración de Marruecos, "sostenida y eficaz a lo largo de los años, y que volvió a evidenciarse" tras esos hechos.

Como ya han hecho los ministros que le han precedido esta semana en sus respectivas comparecencias, Marlaska ha dejado claro que el Gobierno ha actuado con "contundencia" desde el primer día ante ese ataque a la integridad territorial de España, y sigue trabajando para que la normalidad llegue a Ceuta lo antes posible.

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Frente a ello, ha contrapuesto los "intereses partidistas" de quienes "se han dedicado a desinformar, buscar el aprovechamiento político o, lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles de Ceuta". "Llamo a la calma y al cese de cualquier tipo de violencia, no es el camino", ha apelado. EFE

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